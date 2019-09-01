 У Тюрингії проходять вибори до ландтагу, АдН може подвоїти результат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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У Тюрингії проходять вибори до ландтагу, АдН може подвоїти результат

У німецькій федеральній землі Тюрингія проходять вибори до місцевого парламенту, на яких правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" може вдвічі збільшити своє представництво у ландтазі.

У Тюрингії розпочалися вибори до земельного парламенту

У Тюрингії розпочалися вибори до земельного парламенту

У східнонімецькій федеральній землі Тюрингія в неділю, 27 жовтня, проходять вибори до місцевого парламенту - ландтагу. Перемогу на них, за даними опитувань, найіврогідніше здобуде Ліва партія Німеччини, однак правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зможе покращити свій результат вдвічі порівняно з виборами п'ять років тому, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Голосування, що розпочалося вранці, триватиме до 18:00 за місцевим часом, в ньому мають право взяти участь близько 1,7 мільйона жителів Тюрингії. Перші прогнози щодо результатів очікують одразу після закриття виборчих дільниць.

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Утім, дані соціологічних опитувань свідчать, що підсумки виборів зроблять формування правлячої коаліції вкрай складним.

Найвірогідніше, на цих виборах перемогу отримає правляча Ліва партія із результатом від 27 до 29 відсотків, зберігши таким чином свій результат 2014 року, коли партія здобула 28,2 відсотка. І хоча один із партнерів у чинній коаліції - Зелені - ймовірно навіть покращить свій результат на декілька пункітв, здобувши від 7 до 8 відсотків, падіння підтримки соціал-демократів (від 8 до 9 відсотків у порівнянні із 12,4 відсотка у 2014 році) призведе до втрати хисткої більшості коаліцією із цих трьох партій.

Одним з можливих варіантів майбутнього урядового об'єднання спостерігачі називають так звану "коаліцію Зімбабве" за участі соціал-демократів, Зелених, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП).

У той час як ХДС також зазнає значних втрат (соцопитування дають від 24 до 26 відсотків замість 33,5 у 2014 році), ВДП навпаки має шанс потрапити у ландтаг із прогнозованими 5 відсотками підтримки. На минулих виборах партія не подолала прохідний бар'єр, набравши 2,5 відсотка голосів виборців.

Найбільші успіхі у порівнянні із 2014 роком соціологічні опитування пророкують правопопулістичній партії "Альтернатива для Німеччини". АдН може щонайменше подвоїти свій результат, отримавши від 20 до 24 відсотків голосів виборців порівняно з 10,6 відсотка підтримки на минулих виборах.

Однак усі партії, що претендують на потрапляння до ландтагу, вже заявили про небажання утворювати коаліцію із АнД.

У вересні АнД так само помітно посилила свої позиції у ландтагах Саксонії та Бранденбургу. Перемогу на виборах у цих землях здобули ХДС та СДПН відповідно, що стабілізувало уряд Меркель. Правопопулісти опинилися в обох землях на другому місці.

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