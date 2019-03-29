 У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів

Шестеро членів прокурдської Демократичної партії народів, котрі здобули перемогу на місцевих виборах у Туреччині, не обіймуть свої посади, вирішив виборчком.

Вища виборча комісія Туреччини

Вища виборча комісія Туреччини

Виборча комісія Туреччини майже через тиждень після муніципальних виборів скасувала перемогу шістьох мерів -представників прокурдської опозиційної Демократичної партії народів (HDP). Це агенції dpa підтвердив у четвер, 11 квітня, речник партії. Кожного з зазначених шести членів HDP на посаді мера замінять кандидати від правлячої турецької Партії справедливості та розвитку (AKP), які за результатами виборів посіли друге місце.

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У двох найбільших турецьких містах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випереджають на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР. У Стамбулі розрив склав 28 тисяч голосів. (01.04.2019)

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії. (07.04.2019)

Вища виборча комісія напередодні пояснила своє рішення тим, що мери від HDP ще до поточних муніципальних виборів отримали заборону на здійснення лвадних функцій, тому не можуть обіймати посади міських голів. Демократична партія народів розкритикувала це рішення виборчкому, назвавши його свавільним, адже кандидати були допущені до виборів.

Ухвала виборчої комісії стосується шести населених пунктів у південно-східній Туреччині, де HDP показала себе найсильнішою партією. Обрані мерами кандидати були звільнені з раніше займаних посад під час масштабної хвилі звільнень після спроби путчу у Туреччині.

Нагадаємо, в Туреччині після невдалої спроби путчу в липні 2016 року звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил, понад 110 тисяч осіб. Країною прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого понад 200 тисяч людей на тривалі чи короткі строки опинилися за ґратами за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту.

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