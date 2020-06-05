У Туреччині розбився розвідувальний літак: семеро силовиків загинуло

Сім співробітників служби безпеки Туреччини загинули в результаті авіакатастрофи на сході країни. Як повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Сулеймана Сойлу, літак з розвідувальною апаратурою розбився у віддаленій і гористій провінції Ван на сході Туреччини, що межує з Іраном. З 13 липня літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

Читайте також: Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400

"Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них - пілоти", - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у четвер, 16 липня.

За його словами, востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами ввечері у середу, 15 липня, приблизно через 10 хвилин після цього літак зник з екранів радарів.

В даний час проводиться урядове розслідування цього інциденту.