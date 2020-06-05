 У Туреччині розбився розвідувальний літак: семеро силовиків загинуло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

У Туреччині розбився розвідувальний літак: семеро силовиків загинуло

Розвідувальний літак розбився у віддаленій і гористій провінції Ван на сході Туреччини, що межує з Іраном.

Пошукова операція на місці падіння літака

Пошукова операція на місці падіння літака

Сім співробітників служби безпеки Туреччини загинули в результаті авіакатастрофи на сході країни. Як повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Сулеймана Сойлу, літак з розвідувальною апаратурою розбився у віддаленій і гористій провінції Ван на сході Туреччини, що межує з Іраном. З 13 липня літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі. 

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"Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них - пілоти", - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у четвер, 16 липня.

За його словами, востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами ввечері у середу, 15 липня, приблизно через 10 хвилин після цього літак зник з екранів радарів.

В даний час проводиться урядове розслідування цього інциденту.

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