 У Туреччині представили перший вітчизняний автомобіль | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2019

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Економіка

У Туреччині представили перший вітчизняний автомобіль

Прототипи електрокарів TOGG представив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Мрія Туреччини стає реальністю, заявив він.

Прототип позашляховика TOGG - першого турецького автомобіля

Прототип позашляховика TOGG - першого турецького автомобіля

У Туреччині продемонстрували перші автомобілі вітчизняного виробництва. Прототипи автомобілів на електричному приводі у п'ятницю, 27 грудня, представив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у місті Гебзе, що неподалік Стамбула.

Публіці показали два автомобілі - позашляховик та седан. Їх випускатимуть від маркою TOGG, серійне виробництво в місті Бурса планують розпочати у 2022 році. Вартість проєкту оцінюється у 22 мільярди турецьких лір (3,7 мільярда доларів США), обсяг виробництва має становити до 175 тисяч машин на рік.

Турецький лідер Ердоган давно прагне створити вітчизняний автомобіль як свідчення економічної могутності країни. Під час презентації прототипів авто він заявив, що Туреччина планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки, розпочавши з європейського. "Ми всі є свідками того, як 60-річна мрія Туреччини стає реальністю", - наголосив Ердоган, цитує агенція Reuters.

Седан TOGG на електричному приводі

Седан TOGG на електричному приводі

Проєкт з виробництва автомобілів TOGG стартував у жовтні цього року. Влада країни має намір підтримувати його шляхом зниження податкового навантаження та державними закупівлями автомобілів TOGG. Загалом передбачається виробництво п'яти моделей. До консорціуму, який залучений до проєкту, входять п'ять турецьких компаній: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell та Zorlu Holding.

Наразі у Туреччині виробляють та експортують до кран Європи автомобілі таких компаній як Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota та Hyundai.

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У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро. Споживачам обіцяють представити вибір у 100 моделей електромобілів. (02.03.2019)
  • Volkswagen Tiguan

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Перше місце - Volkswagen Tiguan

    Згідно з опитуванням, німці більше полюбляють відпустку "дикунами" на автомобілі, ніж пакетні тури "все включено". За даними Федерального відомства автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt), найбільш затребувані - компактні моделі позашляховиків. На першому місці - Volkswagen Tiguan. Цього року на німецькому ринку - це кожен четвертий проданий автомобіль в сегменті кросоверів.

  • VW T-Roc

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Друге місце - VW T-Roc

    Довжина цього компактного позашляховика від Volkswagen - 4,2 метра, що відповідає розміру невеликого хетчбека VW Polo. За дизайном він обійшов усіх своїх родичів. Експерти вважають цю модель найбільш інноваційною за зовнішнім виглядом із усієї лінійки Volkswagen. У Німеччині за перші шість місяців 2019 року пройшли реєстрацію 31302 одиниці VW T-Roc.

  • BMW X1

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Третє місце - BMW X1

    Цей автомобіль виробництва концерну BMW особливою витонченістю не відрізняється. Проте просторий салон і місткий багажник роблять його зручним для подорожей. Важливим є й те, що BMW X1 входить до переліку бюджетних позашляховиків. У Німеччині в першому півріччі 2019 року зафіксовано 20281 його нових реєстрацій - на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

  • Ford Kuga

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Четверте місце - Ford Kuga

    Близько 24 тисяч євро коштує цей компактний позашляховик. Однак, попри його доступну ціну, за перші шість місяців 2019 року в Німеччині зареєстровано лише 19573 його продажів - на 16 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Утім, тут нема нічого дивного: покупці просто очікують виходу кросовера Ford Kuga третього покоління, котрий з'явиться вже цього року.

  • Mercedes GLC

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    П'яте місце - Mercedes GLC

    При довжині 4,7 метра GLC компактним його не назвеш, його базова ціна в 46 000 євро також більше підходить для позашляховика середнього класу. За першу половину 2019 року зафіксовано 17018 нових реєстрацій GLC - на 16 відсотків менше, ніж в попередньому році.

  • Skoda Karoq

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Шосте місце - Skoda Karoq

    Модель Karoq, позашляховика від Skoda, швидко стала бестселером у Німеччині. 15599 нових реєстрацій Karoq зафіксовано у першій половині 2019 року - на 54 відсотка більше, ніж за той же період попереднього року. І це не дивно: базова ціна Karoq в 22 500 євро відносно низька для 4,4-метрового позашляховика

  • Seat Ateca

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Сьоме місце - Seat Ateca

    Компактний позашляховик Ateca випустила іспанська дочірня компанія VW - і не прогадала: в період з січня по червень 2019 року зафіксовано 14 957 нових реєстрацій Ateca в Німеччині, що на 40 відсотків перевищує даний показник за аналогічний період минулого року.

  • Ford Ecosport

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Восьме місце - Ford Ecosport

    Кроки з модернізації і рестайлінгу моделі Ford Ecosport, які були вжиті два роки тому, окупилися: продажі мініпозашляховика від компанії Ford у першій половині 2019 року різко підскочили. Ford Ecosport - автомобіль довжиною 4,10 метра, в якого у Німеччині зафіксовано 14664 нових реєстрацій. Це на 64 відсотка більше, ніж за той же період минулого року

  • Dacia Duster

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Дев’яте місце - Dacia Duster

    Довжина моделі Duster від фірми Dacia, дочірньої компанії Renault, - 4,3 метра, а базова ціна - всього 11000 євро. А от дані щодо витрати палива у Dacia Duster не особливо відрізняються від конкурентів. У першій половині 2019 року 13908 покупців вибрали цей позашляховик, і це були переважно приватні особи. У сегменті комерційних авто частка Dacia Duster складає всього 15 відсотків.

  • BMW X3

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Десяте місце - BMW X3

    Ані мініатюрним, ані дешевим цей позашляховик, що був розроблений в Німеччині та зібраний у США, не назвеш: його довжина - 4,7 метра, а ціна - 45000 євро. Утім, він достатньо популярний серед покупців автомобілів у Німеччині: в період з січня по червень 2019 року тут було зафіксовано 13507 нових реєстрацій BMW X3.

    Автор: Наталія Корольова


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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме? (01.08.2019)  

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