У Туреччині представили перший вітчизняний автомобіль

У Туреччині продемонстрували перші автомобілі вітчизняного виробництва. Прототипи автомобілів на електричному приводі у п'ятницю, 27 грудня, представив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у місті Гебзе, що неподалік Стамбула.

Публіці показали два автомобілі - позашляховик та седан. Їх випускатимуть від маркою TOGG, серійне виробництво в місті Бурса планують розпочати у 2022 році. Вартість проєкту оцінюється у 22 мільярди турецьких лір (3,7 мільярда доларів США), обсяг виробництва має становити до 175 тисяч машин на рік.

Турецький лідер Ердоган давно прагне створити вітчизняний автомобіль як свідчення економічної могутності країни. Під час презентації прототипів авто він заявив, що Туреччина планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки, розпочавши з європейського. "Ми всі є свідками того, як 60-річна мрія Туреччини стає реальністю", - наголосив Ердоган, цитує агенція Reuters.

Седан TOGG на електричному приводі

Проєкт з виробництва автомобілів TOGG стартував у жовтні цього року. Влада країни має намір підтримувати його шляхом зниження податкового навантаження та державними закупівлями автомобілів TOGG. Загалом передбачається виробництво п'яти моделей. До консорціуму, який залучений до проєкту, входять п'ять турецьких компаній: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell та Zorlu Holding.

Наразі у Туреччині виробляють та експортують до кран Європи автомобілі таких компаній як Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota та Hyundai.