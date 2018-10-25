 У Туреччині затримали двох шпигунів, які працювали на ОАЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

У Туреччині затримали двох шпигунів, які працювали на ОАЕ

У Туреччині затримали двох чоловіків, які шпигували на користь ОАЕ. Спецслужба країни розслідує їхній можливий зв'язок із вбивством журналіста Джамаля Хашоггі у стамбульському консульстві Саудівської Аравії.

Журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року

Журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року

У Туреччині заарештували двох чоловіків, які зізналися у шпигунстві за громадянами арабських держав на користь Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомили представники спецслужби країни в п'ятницю, 19 квітня. Турецькі органи перевіряють можлививй зв'язок затриманих із вбивством у стамбульському консульстві Саудівської Аравії журналіста Джамаля Хашоггі.

Один з чоловіків прибув до Туреччини за кілька днів після вбивства журналіста у жовтні 2018 року, зазначив турецький чиновник. Інший підозрюваний приїхав пізніше. "Ми розслідуємо питання про те, чи пов'язаний приїзд першого чоловіка до Туреччини з вбивством Джамаля Хашоггі", - сказав представник турецьких спецслужб, цитує агенція Reuters. Він додав, що за підозрюваним стежили протягом шести місяців до його затримання.

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Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане. (08.02.2019)

У Саудівській Аравії розпочався судовий процес проти підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Генпрокурор королівства вимагає найвищої міри покарання для п'ятьох підозрюваних. (03.01.2019)

"Можливо, це була спроба зібрати інформацію про арабів, що мешкають у Туреччині, у тому числі про політичних дисидентів", - зазначив представник влади. За його словами, підозрювані у шпигунстві повідомили, що вербували інформаторів та платили їм за інформацію. "У нас є докази таємної діяльності на території Туреччини. Вони також зізналися, що працювали для  розвідувальної служби ОАЕ", - зазначив представник спецслужби.

У міністерстві закордонних справ ОАЕ поки не прокоментували ситуацію. Представник стамбульської поліції підтвердив, що вона брала участь в операції затримання підозрюваних.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.

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