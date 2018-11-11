 У Туреччині засудили до ув′язнення німецько-курдську співачку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

У Туреччині засудили до ув'язнення німецько-курдську співачку

Саіде Інадж, відома під творчим псевдонімом Гозан Джане, була засуджена за нібито членство у "Робітничій партії Курдистану".

Гозан Джане засудили в Туреччині

Гозан Джане засудили в Туреччині

Турецький суд у середу, 14 листопада, визнав німецько-курдську співачку Саіде Інадж (Saide Inac), яка виступає під сценічним псевдонімом Гозан Джане (Hozan Cane), винною в участі у терористичній організації. Про це повідомив адвокат співачки  Мустафа Пекоз. 47-річну Джане, яка проживає у німецькому Кельні, засудили до шести років і трьох місяців в'язниці. Адвокат заявив, що рішення суду буде оскаржене.

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Судовий процес проти журналістів Cumhuriyet неодноразово критикували на Заході. Співробітники газети закиди у тероризмі відкидають. (25.04.2018)

Патріка К. затримали поблизу сирійсько-турецького кордону і звинуватили у співпраці з курдськими формуваннями, які Туреччина вважає терористами. Його засудили до понад шести років в'язниці. (26.10.2018)

Гозан Джане заарештували в Туреччині 23 червня під час передвиборчого заходу прокурдської Демократичної партії народів. Як повідомляє інформагенція AFP з посиланням на родичів співачки, доказом проти неї була її фотографія з бійцями курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яких Туреччина вважає терористами, пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану". Останню не лише Туреччина, але також і Євросоюз та США вважають терористичною організацією. Родичі стверджують, що фото було зроблене з кадрів документального фільму про переслідування єзидської меншини ісламістами, який знімала співачка, і що воно не може слугувати доказом її членства в жодних курдських організаціях.

Серед найгучніших процесів проти громадян Німеччини у Туреччині були справи журналістки Мешале Толу (Mesale Tolu) і журналіста Деніза Юджеля (Deniz Yücel), а також правозахисника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Їх довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни. Серед останніх судових процесів - справа 46-річного таксиста із Гамбурга, якого у вересні визнали винним у пропаганді діяльності "Робітничої партії Курдистану".

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