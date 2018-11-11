У Туреччині засудили до ув'язнення німецько-курдську співачку

Турецький суд у середу, 14 листопада, визнав німецько-курдську співачку Саіде Інадж (Saide Inac), яка виступає під сценічним псевдонімом Гозан Джане (Hozan Cane), винною в участі у терористичній організації. Про це повідомив адвокат співачки Мустафа Пекоз. 47-річну Джане, яка проживає у німецькому Кельні, засудили до шести років і трьох місяців в'язниці. Адвокат заявив, що рішення суду буде оскаржене.

Гозан Джане заарештували в Туреччині 23 червня під час передвиборчого заходу прокурдської Демократичної партії народів. Як повідомляє інформагенція AFP з посиланням на родичів співачки, доказом проти неї була її фотографія з бійцями курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яких Туреччина вважає терористами, пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану". Останню не лише Туреччина, але також і Євросоюз та США вважають терористичною організацією. Родичі стверджують, що фото було зроблене з кадрів документального фільму про переслідування єзидської меншини ісламістами, який знімала співачка, і що воно не може слугувати доказом її членства в жодних курдських організаціях.

Серед найгучніших процесів проти громадян Німеччини у Туреччині були справи журналістки Мешале Толу (Mesale Tolu) і журналіста Деніза Юджеля (Deniz Yücel), а також правозахисника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Їх довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни. Серед останніх судових процесів - справа 46-річного таксиста із Гамбурга, якого у вересні визнали винним у пропаганді діяльності "Робітничої партії Курдистану".