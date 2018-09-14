 У Туреччині засудили громадянина ФРН за звинуваченням у пропаганді тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

У Туреччині засудили громадянина ФРН за звинуваченням у пропаганді тероризму

46-річного Ільхамі А. визнали винним у пропаганді діяльності "Робітничої партії Курдистану", яка вважається терористичною організацією. Жителя Гамбурга заарештовали в серпні в турецькій провінції Елязиг.

Суд у Туреччині засудив німецького громадянина до в'язниці

Суд у Туреччині засудив німецького громадянина до в'язниці

Суд в турецькому місті Елязиг у п'ятницю, 14 вересня, засудив громадянина Німеччини Ільхамі А. до трьох років і півтора місяця тюремного ув'язнення. 46-річний таксист із Гамбурга визнаний винним у пропаганді діяльності "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Туреччина, Євросоюз і США вважають терористичною організацією. Захист подав апеляцію на рішення суду. За даними адвоката Ільхамі А., його підзахистний не мусить відбувати покарання до завершення процесу розгляду апеляції. Але чоловіку не можна залишати Туреччину, передає агенція dpa.

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Німецька журналістка, яка тривалий час перебувала у турецькій в'язниці, повернулася до ФРН. Толу зазначила, що її непокоїть доля інших людей, які перебувають в турецьких тюрмах з політичних мотивів. (26.08.2018)

Сторона звинувачення стверджує, що Ільхамі А. з березня по липень 2018 року розміщував у своєму акаунті в Facebook повідомлення, в яких називав лідера РПК Абдуллу Оджалана "курдським політиком і наставником". Крім того, він публікував фотографії бойовиків партії та критикував турецьку владу. Сам Ільхамі А. відкидає висунуті звинувачення. За його словами, відповідна сторінка в соцмережі йому не належить. 

Житель Гамбурга був заарештований в середині серпня в провінції Елязиг. За даними німецької суспільно-правової медіакомпанії NDR, він приїхав до Туреччини, щоб відвідати матір у своєму рідному селі. 

Засудження Ілхамі А. відбулося надзвичайно швидко, тоді як зазвичай підозрювані у Туреччині місяцями перебувають під вартою перед висуненням обвинувачення.

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