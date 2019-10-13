У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС

Прокуратура міста Іскендерун у Туреччині заарештувала трьох громадян України через обвинувачення в контрабанді наркотиків. Про це четвер, 15 липня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За даними представника МЗС, ідеться про капітана судна MSC CAPUCINE R, що плило під прапором Ліберії, та трьох його помічників. Всі троє є громадянами України.

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"10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців та одного іноземця. Наступного дня прокуратура міста Іскендерун заарештувала капітана судна і трьох його помічників. Всі громадяни України. Їм пред'явлено обвинувачення у контрабанді наркотиків", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

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Він наголосив, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу. "Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв'язок з їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідування українських моряків. Решта членів екіпажу наразі перебувають на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки", - зазначив речник дипломатичного відомства.

Ніколенко додав, що департамент консульської служби МЗС України та посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.