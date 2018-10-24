У Туреччині до тюремного ув'язнення засуджено громадянина ФРН

Турецький суд у п'ятницю, 26 жовтня, виніс вирок у справі Патріка К. з німецького міста Гісена. За членство у терористичній організації його засудили до шести років і трьох місяців ув'язнення. Іще до року і восьми місяців умовного ув'язнення його засудили за те, що він неправомірно зайшов на територію військового об'єкта, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на його адвоката.

Адвокат сказав, що на вирок буде подаватися апеляція. Розгляд у другій справі тривав лише близько години. Сам процес розпочався близько трьох тижнів тому.

За даними інформагенції Anadolu, 29-річного Патріка К. затримали іще в березні поточного року на турецько-сирійському кордоні у точці, що також неподалік від Іраку. Німця звинуватили у співпраці з курдськими Загонами народної самооборони (YPG), які в Туреччині вважаються терористичною організацією. Рідні Патріка стверджують, що він поїхав до Туреччини як турист, аби ходити в походи.