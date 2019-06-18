У Туреччині до десяти років ув'язнення засудили одну з лідерок опозиції

Суд у Стамбулі в п'ятницю, 6 вересня, засудив очільницю стамбульської організації опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Канан Кафтанчіоглу до дев'яти років, восьми місяців та 20 днів ув'язнення. Її визнали винною у поширенні "пропаганди тероризму", "образах президента" та "образах Турецької Республіки", які містилися в її старих повідомленнях у соціальній мережі Twitter, інформує агенція новин AFP з посиланням на повідомлення партії.

Оскільки Кафтанчіоглу не виявила каяття та після попереднього судового засідання зачитала в суді критичний вірш лівого поета Назіма Хікмета, покарання не було замінено на умовний термін, повідомив представник НРП. Попри це, очільниця стамбульської організації партії не перебуватиме за ґратами на час розгляду апеляції. Апеляційний суд протягом шести місяців має ухвалити рішення у цій справі.

Канан Кафтанчіоглу заявила, що судовий вирок не змусить її замовкнути. "Ні ви, ні я цього не заслужили. Якщо рішення суду не відповідає закону і формується за бажаннями політичної влади, це означає, що закону в цій країні немає", - заявила вона, цитує агенція Reuters. Опозиціонерка додала, що справа проти неї "вирішується не в судових залах, а в кімнатах (президентського. - Ред.) палацу".

Міський голова Стамбула, член НРП Екрем Імамоглу заявив, що засмучений судовим вироком щодо лідерки місцевого осередку партії. Він висловив впевненість, що рішення буде переглянуте судом вищої інстанції.