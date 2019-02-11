 У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв′язках з Гюленом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом

Турецька влада мають намір заарештувати понад тисячу осіб, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році.

Туреччина

Турецька влада санкціонувала арешт 1112 осіб, яких підозрюють у зв'язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомила турецька новинна агенція Anadolu. За даними агенції, поліцейська операція проводиться у всіх 75 провінціях країни та у столиці Анкарі.

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Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)

Проповідник Фетхуллах Гюлен проживає у вигнанні в США. Анкара звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Турецька влада безуспішно намагається добитися від Вашингтона екстрадиції проповідника. Сам Гюлен відкидає звинувачення в причетності до турецької спроби путчу.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 77 тисяч осіб, ще 130 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Критики президента Реждеп Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для переслідування інакодумців.

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