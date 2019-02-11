У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом

Турецька влада санкціонувала арешт 1112 осіб, яких підозрюють у зв'язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомила турецька новинна агенція Anadolu. За даними агенції, поліцейська операція проводиться у всіх 75 провінціях країни та у столиці Анкарі.

Проповідник Фетхуллах Гюлен проживає у вигнанні в США. Анкара звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Турецька влада безуспішно намагається добитися від Вашингтона екстрадиції проповідника. Сам Гюлен відкидає звинувачення в причетності до турецької спроби путчу.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 77 тисяч осіб, ще 130 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Критики президента Реждеп Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для переслідування інакодумців.