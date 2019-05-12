У Тунісі після низки терактів заборонили закривати обличчя в держустановах

Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед у п'ятницю, 5 липня, підписав розпорядження уряду, яке зокрема забороняє жінкам носити в урядових установах та будівлях нікаб, що повністю закриває обличчя. Як зазначили в канцелярії прем'єра, розпорядження "з міркувань безпеки забороняє вхід до органів державного управління та урядових установ будь-кому із закритим обличчям", повідомляє агентство AFP.

Рішення про заборону ухвалили після теракту, скоєного в Тунісі 27 червня. Тоді підірвав себе терорист-смертник, який перебував у розшуку. За словами свідків, він був у нікабі. Однак у міністерстві внутрішніх справ країни заперечують цю інформацію. Внаслідок теракту загинули двоє осіб і ще семеро отримали поранення. Це був вже третій подібний напад протягом минулого тижня. Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за всі три теракти. Напади відбуваються на тлі підготовки Тунісу до парламентських виборів, які заплановані на осінь.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович

