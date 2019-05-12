 У Тунісі після низки терактів заборонили закривати обличчя в держустановах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

У Тунісі після низки терактів заборонили закривати обличчя в держустановах

Влада Тунісу заборонила носити нікаб, який закриває обличчя, в урядових установах та будівлях. Таке рішення стало реакцією на останні теракти, скоєні минулого тижня.

У Тунісі заборонили закривати обличчя в держустановах

У Тунісі заборонили закривати обличчя в держустановах

Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед у п'ятницю, 5 липня, підписав розпорядження уряду, яке зокрема забороняє жінкам носити в урядових установах та будівлях нікаб, що повністю закриває обличчя. Як зазначили в канцелярії прем'єра, розпорядження "з міркувань безпеки забороняє вхід до органів державного управління та урядових установ будь-кому із закритим обличчям", повідомляє агентство AFP.

Рішення про заборону ухвалили після теракту, скоєного в Тунісі 27 червня. Тоді підірвав себе терорист-смертник, який перебував у розшуку. За словами свідків, він був у нікабі. Однак у міністерстві внутрішніх справ країни заперечують цю інформацію. Внаслідок теракту загинули двоє осіб і ще семеро отримали поранення. Це був вже третій подібний напад протягом минулого тижня. Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за всі три теракти. Напади  відбуваються на тлі підготовки Тунісу до парламентських виборів, які заплановані на осінь. 

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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Нова заборона стосується як предметів одягу мусульманських жінок, які закривають обличчя, так і різного роду масок і спецзасобів. Порушникам загрожує штраф у 150 євро. (01.10.2017)

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Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)

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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Аудіо й відео до теми

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)  

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