 У Тунісі проходить другий тур виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

У Тунісі проходить другий тур виборів президента

За президентське крісло змагаються юрист та медіамагнат. Останній із двох претендентів на пост глави держави донедавна перебував за ґратами.

Вибори в Тунісі

На одній з виборчих дільниць у Тунісі

У Тунісі відбувається другий тур дострокових президентських виборів. Під час голосування в неділю, 13 жовтня, понад сім мільйонів наділених правом голосу громадяни Тунісу обирають між двома кандидатами в президенти. Зранку в країні відкрилися близько 4,5 тисячі виборчих дільниць, передає інформагенція dpa.

На найвищу державну посаду країни претендують 61-річний професор права Каїс Саїд і 56-річний медіамагнат Набіль Каруї. Останнього звинувачували в корупції та ухиленні від сплати податків і він перебував за ґратами. Лише цього тижня Каруї звільнили з-під варти.

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У першому турі дострокових президентських виборів балотуються понад два десятки кандидатів. Один із претендентів на пост глави держави перебуває за ґратами. (15.09.2019)

На 93-му році життя помер президент Тунісу Беджі Каїда Ес-Себсі. Він керував країною з 2014 року і був першим демократично обраним лідером Тунісу. (25.07.2019)

Влада Тунісу заборонила носити нікаб, який закриває обличчя, в урядових установах та будівлях. Таке рішення стало реакцією на останні теракти, скоєні минулого тижня. (05.07.2019)

Обидва кандидати набрали найбільшу кількість голосів під час голосування в першому турі, що відбувся 15 вересня. Тоді незалежного кандидата-правника підтримало 18,4 відсотка виборців, а медіамагната - 15,6 відсотка, нагадує агенція новин epd. Загалом під час першого туру явка становила 45 відсотків виборців.

Політичний іслам проти світської держави

Каїс Саїд виступає за децентралізовану модель урядування та обстоює консервативні погляди, приміром, у ставленні до гомосексуальності, котра в Тунісі може каратися позбавленням волі. Його підтримують помірковані ісламські партії.

Натомість його опонент Набіль Каруї намагається заручитися підтримкою бізнесу та симпатиків світського шляху розвитку Тунісу, котрі занепокоєні консервативними поглядами Саїда. Каруї позиціонує себе як супротивника політичного ісламу, нагадує AFP.

За даними місцевої виборчої комісії, опівдні явка виборців становила 17,8 відсотка, передає Reuters. Під час першого туру 15 вересня явка на цю ж годину дня становила 12 відсотків, кажуть у комісії.

Нагадаємо, у першому турі виборів брало участь 26 кандидатів, але жоден з них не здобув необхідної для перемоги абсолютної більшості.

Перший тур голосування на виборах президента планувалося провести 17 листопада. Однак після смерті 25 липня експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі було ухвалено рішення про проведення дострокового голосування.

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