 У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув′язнення за теракти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей. Бойовиків засудили до довічного ув'язнення.

Внаслідок нападу на готель у Суссі загинули десятки туристів, червень 2015 року

Внаслідок нападу на готель у Суссі загинули десятки туристів, червень 2015 року

Суд у Тунісі засудив до довічного ув'язнення сімох ісламістів за напади на туристів у 2015 році, внаслідок чого загинули десятки людей, повідомляє а суботу, 9 лютого, агенція KNA з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Серед затриманих у Тунісі - племінник Аніса Амрі. Останній імовірно скоїв терористичний напад на різдвяний ярмарок у німецькій столиці 19 грудня. (24.12.2016)

Згідно з повідомленням екстремістів, напад скоїв "воїн халіфату". За даними туніської влади, більшість загиблих - громадяни Великобританії. Серед поранених - британці, бельгійці, німці та норвежці. (27.06.2015)

У справі загалом проходили десятки обвинувачуваних, з яких семеро тепер засуджені до довічного ув'язнення, інші отримали покарання у вигляді позбавлення волі термінами від шести місяців до 16 років, ще 27 осіб були виправдані. Як заявили в місцевій прокуратурі, деякі із засуджених мають намір оскаржити вирок найближчим часом.

Як повідомлялося, внаслідок низки терактів, які відбулися у Тунісі в 2015 році, загинули 59 туристів. Зокрема, у березні 2015 року бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" напали на відвідувачів музею Бардо, внаслідок чого загинув 21 турист. А внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей. Відповідальність за цей теракт також взяли на себе бойовики ІД.

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