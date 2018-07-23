У Тунісі відпустили на волю ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена

Імовірний екс-охоронець Усами Бен Ладена Самі А., якого повернули з Німеччини на його батьківщину, в Туніс, тимчасово звільнений з-під варти. Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 27 липня, слідчий суддя, повідомив речник туніської антитерористичної прокуратури.

Речник уточнив, що Самі А. перебуватиме на волі, поки триває розслідування його справи за підозрою в тероризмі. Хоча щодо нього і немає заборони залишати територію Тунісу, повернення Самі А. до Німеччини зараз неможливе, передає інформагенція dpa. Причина - завершився термін дії його паспорту. Згідно з місцевим законодавством, Самі А. міг бути затриманим щонайдовше на 15 діб без рішення суду.

Скандал у Німеччині довкола Самі А.

У Німеччині громадянина Тунісу визнали таким, що потенційно несе загрозу для суспільства. 13 липня Самі А. вислали до Тунісу й передали місцевим органам влади. Ця історія спричинила скандал у Німеччині, оскільки адмінсуд у Гельзенкірхені заборонив вислання чоловіка. У Тунісі йому можуть загрожувати тортури, вважають у суді.

Однак коли відповідальний орган влади отримав рішення суду, Самі А. вже був на борту літака. Після цього його передали туніській стороні. Тому вислання є "грубим порушенням" принципів правової держави, вирішив суд і постановив повернути Самі А. до Німеччини. Через цей юридично суперечливий випадок посилилася критика на адресу міністра внутрішніх справ Горста Зеегофера (Horst Seehofer), який відстоює жорсткіший курс політики щодо мігрантів.

У антитерористичній прокуратурі Тунісу днями заявили, що не повертатимуть підозрюваного до Німеччини. Там вважають, що ця справа - компетенція туніського правосуддя.

У січні 2018 року Туніс оголосив Самі А. в розшук за підозрою в тероризмі. Чоловіка вважають причетним до діяльності терористичної організації "Аль-Каїда". Його називають імовірним екс-охоронцем Усами Бен Ладена, якого американські спецслужби ліквідували у 2011 році в Пакистані.