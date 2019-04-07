У Тунісі відбуваються дострокові вибори президента

У Тунісі відбувається перший тур дострокових президентських виборів. Під час голосування в неділю, 15 вересня, громадяни Тунісу матимуть змогу обирати між більш ніж 20-ма кандидатами в президенти, передає інформагенція AFP.
За президентське крісло на нинішніх виборах змагатимуться як колишні, так і нинішні високопосадовці, є серед них й ісламісти, а також прихильники колишнього президента країни Зіна аль-Абідіна Бен Алі, котрий авторитарно правив до революції 2011 року, після чого залишив країну.
Серед провідних кандидатів - виконуючий обов'язки спікера парламенту Абдельфаттах Муру, якого висунула помірковано ісламістська партія "Ан-Нахда", керівник уряду Юсеф Шахед та міністр оборони Абдель Карим аз-Збіді.
Кандидат за ґратами
До фаворитів у списку кандидатів на президентську посаду належить також і туніський медіамагнат Набіль Каруї. Нині цей учасник перегонів перебуває за ґратами через підозри у відмиванні коштів. Очікується, що жоден з кандидатів у першому турі не здобуде необхідної для перемоги абсолютної більшості.
Перший тур голосування на виборах президента планувалося провести 17 листопада. Однак після смерті 25 липня експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі було ухвалено рішення про організацію дострокового голосування. Дата другого туру поки не визначена. Виборча комісія має оголосити попередні результати першого туру до 17 вересня.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Виглядати як справжній джедай
У цих двох дерев'яних ракетах шанувальники впізнають "генератори вологи", що використовувались на планеті Татуїн. Саме на цьому місці розташовувався космопорт Мос Еспа. Його відвідувачі можуть сфотографуватись у справжньому плащі джедая - принаймні так кажуть продавці сувенірів.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Піщана загроза
Фанати "Зоряних воєн" з усього світу зібрали кошти та врятували Мос Еспа - власне, місце зйомок - від загибелі. Екскаваторами вигрібли тонни піску, який затягував у себе космопорт. І тепер туристи знову можуть відвідувати рідне місто Енакіна Скайуокера, або ж Дарта Вейдера.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Все для туристів
Сьогодні вигадане місто Мос Еспа, що знаходиться на південному заході Тунісу, відвідують зовсім небагато туристів. Тож продавці сувенірів кидаються до кожного, кого сюди заносить. Французи Івон та Франсуа Буасон прибули сюди свідомо. Вони - фанати "Зоряних воєн" та йдуть стежками Люка Скайуокера.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Торгівля в іншій галактиці
Салем бен Саїд уже понад 30 років торгує сувенірами. Однак останні десятиліття він працює в іншій галактиці, на планеті Татуїн, на якій розташоване місто Мос Еспа. Тут туристи купляють в нього на пам'ять висушених скорпіонів та прикраси.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Там, де все почалось
Саме тут зняли перший епізод "Зоряних воєн". Готель Sidi Driss, напівзаглиблений у землю, нічим не вирізняється у Матматі - невеликому безлюдному містечку на півдні Тунісу. Зведена таким чином будівля захищає від спеки. Однак режисер Джордж Лукас, мабуть, відчував себе тут, як на іншій планеті.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Обов'язкова зупинка
У першому фільмі 1977 року молодий Люк Скайуокер жив з тіткою та дядьком у цьому будинку. На світлині на стіні зафіксована відома сцена, яка сталась в їдальні Скайуокера. Люк народився саме тут, тож готель Sidi Driss - місце, яке воліє побачити кожен фан "Зоряних воєн".
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Осиротіла їдальня Скайуокера
Зараз у Тунісі майже немає туристів, і у провінції це також відчувається. Кімната, у якій фанати "Зоряних воєн" раніше обов'язково замовляли обід, сьогодні порожніє. Однак кімната-їдальня Скайуокера виглядає до цих пір так само, як у фільмі.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Пошарпані реквізити
Пластикові труби, пульти, кнопки - реквізити зйомок нагадують космічний корабель. Однак фарба з них облупилась, та й - як уся будівля готелю - вони просто пошарпались. Втім, цьому місцю таке приладдя додає особливого шарму.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Лазерний меч - більше не працює
Як справжній джедай, Люк Скайвокер теж мав лазерного меча. І хоча у фільмі він виглядає елегантно і футуристично, насправді це звичайний світлодіодний пластиковий жезл, який видає квакаючі звуки. Утім, уже давно цей меч не світиться. А стіни готелю обклеєні фотографіями. На цій світлині - Джордж Лукас та його команда у 1975 році.
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Туніс: слідами Люка Скайуокера
Охоронець святого місця
Сьогодні Масуд Рашид часто буває на самоті у готелі Sidi Driss, яким він керує уже багато років. Утім, він старанно доглядає за спадком "Зоряних воєн", адже добре пам'ятає тижні зйомок, які перевертали містечко до гори дригом. Утім, останні "Зоряні війни" знімали уже в Абу-Дабі. За офіційною версією - з міркувань безпеки.
Автор: Елізабет Леманн, Людмила Парасківа