У Тунісі відбуваються дострокові вибори президента

У Тунісі відбувається перший тур дострокових президентських виборів. Під час голосування в неділю, 15 вересня, громадяни Тунісу матимуть змогу обирати між більш ніж 20-ма кандидатами в президенти, передає інформагенція AFP.

За президентське крісло на нинішніх виборах змагатимуться як колишні, так і нинішні високопосадовці, є серед них й ісламісти, а також прихильники колишнього президента країни Зіна аль-Абідіна Бен Алі, котрий авторитарно правив до революції 2011 року, після чого залишив країну.

Серед провідних кандидатів - виконуючий обов'язки спікера парламенту Абдельфаттах Муру, якого висунула помірковано ісламістська партія "Ан-Нахда", керівник уряду Юсеф Шахед та міністр оборони Абдель Карим аз-Збіді.

Кандидат за ґратами

До фаворитів у списку кандидатів на президентську посаду належить також і туніський медіамагнат Набіль Каруї. Нині цей учасник перегонів перебуває за ґратами через підозри у відмиванні коштів. Очікується, що жоден з кандидатів у першому турі не здобуде необхідної для перемоги абсолютної більшості.

Перший тур голосування на виборах президента планувалося провести 17 листопада. Однак після смерті 25 липня експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі було ухвалено рішення про організацію дострокового голосування. Дата другого туру поки не визначена. Виборча комісія має оголосити попередні результати першого туру до 17 вересня.