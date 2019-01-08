 У трьох великих аеропортах ФРН розпочався страйк працівників служб безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

У трьох великих аеропортах ФРН розпочався страйк працівників служб безпеки

Страйк в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта може зачепити до 110 тисяч пасажирів.

Страйк в аеропорту Дюссельдлрфа (фото з архіву)

Страйк в аеропорту Дюссельдлрфа (фото з архіву)

В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта у ніч на четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, що відповідають за безпековий контроль пасажирів та вантажів. Про це повідомили в німецькій профспілці Ver.di. Акція триватиме весь день та може зачепити до 110 тисяч пасажирів.

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У ФРН з 2 січня страйкують служби з перевезення грошей. Профспілка, що організувала акцію, погрожує проблемами і вимагає підвищити зарплати інкасаторам на 250 євро в місяць. (02.01.2019)

Через страйк працівників служб безпеки в аеропортах "Тегель" і "Шенефельд" до летовищ призначення не дістануться пасажири близько 80 ранкових рейсів. (07.01.2019)

Зазвичай ці три аеропорти по четвергах обслуговують близько 1040 рейсів. Внаслідок страйку в аеропорту Дюссельдорфа скасовані 350 рейсів, в Штутгарті - 125, а в Кельні - 130, зазначає агентство dpa.

Новий попереджувальний страйк викликаний тим, що після призупинення роботи у двох берлінських аеропортах Федеральна асоціація компаній з авіаційної безпеки (BDLS) не надала жодних покращених пропозицій профспілці. Тому не виключено проведення подальших страйків.

До цього часу переговори між профспілкою, яка вимагає підвищити оплату праці близько 23 тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 20 євро на годину, та BDLS були безрезультатними. Продовження переговорів заплановано на 23 січня.

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