 У Триполі збройні угруповання намагаються врятувати перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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Новини

У Триполі збройні угруповання намагаються врятувати перемир'я

Ворогуючі сторони домовилися докласти зусиль для підтримки перемир'я у лівійській столиці Триполі, повідомили в місії ООН. Нещодавно на тлі запеклих сутичок там було запроваджено надзвичайний стан.

У Триполі ворогуючі сторони домовилися задля порятунку перемир'я

У Триполі ворогуючі сторони домовилися задля порятунку перемир'я

Збройні угруповання, які борються за контроль над лівійською столицею Триполі, у неділю, 9 вересня, домовилися докласти зусиль для підтримки нещодавно оголошеного перемир'я. Про це заявила місія ООН в Лівії (UNSMIL), за посередництва якої відбулася зустріч представників угруповань.

"Сторони домовилися сьогодні щодо заморожування пересування своїх підрозділів, щодо моніторингу та перевірки механізму припинення вогню, а також щодо розробки плану відведення озброєних груп від держустанов та об'єктів критично важливої інфраструктури в Триполі", - повідомила UNSMILу мережі Tritter.

29 серпня, за посередництва ООН у Триполі між ворогуючими угрупуваннями було досягнуто домовленості про перемир'я, проте воно протривало недовго. За офіційними даними, за останній час внаслідок бойових дій у столиці Лівії загинули понад 60 людей, серед яких багато цивільних. Ще до 200 осіб отримали поранення. 2 вересня у зв'язку зі складною ситуацією уряд Лівії оголосив у столиці країни надзвичайний стан. Тоді ж у в'язниці Айн-Зара виник бунт і звідти втекли близько 400 ув'язнених.

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Сутички почались наприкінці серпня через те, що угрупування з-за меж Триполі повстали проти чотирьох провідних груп, яких звинуватили у доступі до державних коштів та валюти. Перемир'я було запроваджено, щоб дозволити місцевим жителям купувати продукти та пальне для генераторів, які необхідні через відключення електроенергії у західній частині Лівії, зазначає агенція Reuters.

Нині Лівія розділена між двома ворогуючими урядами - кабінетом національної єдності у Триполі, який був сформований за підтримки ООН, а також урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни. Озброєні групи продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни. Крім того, в Лівії активну терористичну діяльність здійснює угруповання "Ісламська держава". Хаос у Лівії панує з 2011 року, коли в результаті повстання був повалений і вбитий диктатор країни Муаммар Каддафі.

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