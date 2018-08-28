У Триполі запровадили надзвичайний стан, з в'язниці втекли близько 400 осіб

Близько 400 ув'язнених втекли з в'язниці у лівійській столиці Триполі ввечері у неділю, 2 вересня. Ув'язнені здійняли заколот у в'язниці Айн-Зара та зрештою змусили охоронців відкрити ворота та випустити їх на свободу, повідомляє агенція Reuters.

Ця в'язниця розташована у південній частині Триполі, на території, де упродовж останнього тижня точаться запеклі бої між ворогуючими озброєними угрупуваннями.

У зв'язку зі складною ситуацією у місті уряд Лівії, який підтримує Організація Об'єднаних Націй, оголосив у неділю надзвичайний стан у столиці країни з метою захисту цивільного населення. За офіційними даними, протягом останнього тижня внаслідок бойових дій загинули щонайменше 49 осіб, серед яких багато цивільних. Ще близько 130 осіб отримали поранення, інформує агенція dpa.

Минулої середи, 29 серпня, за посередництва ООН між ворогуючими угрупуваннями було досягнуто домовленості про перемир'я, проте воно протривало недовго.

Нині Лівія є розділеною між двома ворогуючими урядами - кабінетом національної єдності у Триполі, який був сформований за підтримки ООН, а також урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни. Озброєні групи продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни. Крім того, в Лівії активну терористичну діяльність здійснює угруповання "Ісламська держава". Хаос у Лівії панує з 2011 року, коли в результаті повстання був повалений і вбитий диктатор країни Муаммар Каддафі.