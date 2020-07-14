У Трампа відмовилися від ідеї висилати з країни іноземних студентів
Позови проти планів американської адміністрації були направлені Гарвардським університетом, Массачусетським технологічним інститутом і цілою низкою штатів.
Іноземним студентам дозволять й далі навчатися у США, навіть онлайн
Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відмовитися від планів відкликати студентські візи у іноземних громадян, що перебувають в країні, навчання яких через пандемію було переведено виключно в онлайн-формат.
Про це у вівторок, 14 липня, повідомила федеральна суддя Еллісон Берроуз в Бостоні на початку засідання, в рамках якого повинні були бути заслухані претензії Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту (MIT) і низки штатів до американської адміністрації, повідомляє агентство AP.
Нагадаємо, 6 липня Міграційна та митна правоохоронна служба США оголосила, що США не дозволятимуть іноземним студентам залишатися в країні, якщо через пандемію коронавірусу всі їхні заняття в осінньому семестрі перенесені в онлайн-режим.
Міграційна та митна правоохоронна служба також повідомила, що Державний департамент США не видаватиме візи студентам, які зараховані на програми, які в осінньому семестрі відбуватимуться лише онлайн, а сама служба не впускатиме таких студентів у США.
Після цього декілька університетів, серед яких ті, що входять до знаменитої "Ліги плюща", подали позов і оскаржили рішення заборонити залишатися в країні тим іноземним студентам, чиє навчання в університетах проходитиме суто онлайн.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
(Не) з ЄС
Спільних правил на європейському рівні не існує. Кожна країна може сама вирішувати, чи стягувати плату зі студентів. Єдина законодавча вимога: статус студентів із країн, що входять до ЄС, прирівнюються до статусу місцевих студентів. Тобто якщо в Німеччині з німців плати не стягують, не стягують її і, наприклад, з данців чи французів. Натомість студенти з-поза ЄС - окрема категорія.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Нововведення в Німеччині
Із навчального 2017/2018 року федеральна земля Баден-Вюртемберг запроваджує плату за навчання для студентів із країн, що не входять до ЄС. Для тих, хто почне навчання цієї осені, семестр коштуватиме 1500 євро. У решті федеральних земель Німеччини перша вища освіта залишиться безкоштовною. Хоча про плату для іноземців вже розмірковують і в Північному Рейні-Вестфалії.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Франція
У французьких державних вишах з усіх студентів однаково стягують лише мінімальний семестровий збір: близько 200 євро на рік - для бакалаврів і магістрів, 600 євро - для майбутніх інженерів і близько 400 євро - для учасників програм PhD. Не дивно, що Франція входить до п'ятірки країн світу з найбільшої кількістю студентів з-за кордону.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Люксембург
Ця країна - не лише податковий рай. Заощадити свої фінанси тут можуть і студенти. Навчання за більшістю освітніх програм - безкоштовне для всіх. Однак діє обов'язковий реєстраційний внесок - 100 євро на семестр. Щоправда, вибір у студентів невеликий: у цій країні один-єдиний державний університет із трьома факультетами.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Чехія
У чеських державних вишах не стягують плату за навчання чеською мовою. Студенти англомовних програм платять до 1000 євро за семестр, залежно від обраної спеціальності і ступеню навчання. Додатково ВНЗ може вимагати 20 євро за реєстрацію.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Греція
У Греції плату за навчання з іноземців з-поза ЄС стягують лише деякі державні ВНЗ. Це стосується як бакалаврських, так і магістерських програм. У такому разі навчання може обійтися у 1500 євро на рік. У поєднанні з відносно низькими витратами на проживання навчання у цій країні можна назвати цілком доступним.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Фінляндія
З літа 2017 року країна запровадила плату за навчання для студентів з-поза ЄС. Від чотирьох тисяч до 20 тисяч євро на рік коштуватиме перша вища освіта англійською мовою. Нововведення не зачепить бакалаврів і магістрів, які почали навчання раніше. Програми фінською або шведською мовами залишаються безкоштовними, як і навчання в аспірантурі.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Австрія
Для студентів із країн, що не входять до ЄС, витрати на освіту в Австрії складуть близько 1500 євро на рік. Якщо студент (незалежно від громадянства) перевищує передбачений термін навчання більше, ніж на два семестри, за кожні наступні півроку доведеться сплатити близько 360 євро. Обов'язковою для всіх є оплата страхування від нещасних випадків - 20 євро на семестр.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Норвегія
Це одна з небагатьох країн, яка всім надає можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Проте доведеться сплатити реєстраційний внесок - близько 300-600 євро на семестр. Ця сума покриває витрати ВНЗ на організацію харчування для студентів, спортивних секцій і мовних курсів. Варто врахувати, що витрати на проживання у цій країні - найвищі в Європі.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Данія
Данія - магніт для європейських студентів. Високі стандарти освіти і відсутність плати за неї - аргумент на її користь. Але, на жаль, не для студентів з-поза ЄС. Із них стягується плата, розмір якої може сягати 16 тисяч євро на рік. Виняток - студенти з посвідкою на проживання в Данії. До країн Європи з найвищою вартістю навчання (20 тисяч і вище) також належать Швеція і Великобританія.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Нідерланди
Ця країна - також у списку з високою платою за освіту. Нідерландці, як і громадяни ЄС, платять щорічно близько 2000 євро. Для студентів з-поза Євросоюзу внесок за навчання в державних ВНЗ складає від п'яти тисяч до 25 тисяч євро на рік.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Швейцарія
На цьому тлі вища освіта у Швейцарії видається цілком доступною. З іноземців з-поза ЄС за навчання беруть плату в 750-3500 євро за півріччя. Реєстраційний внесок у швейцарських державних вишах становить 50-80 євро на семестр.