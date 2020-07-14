У Трампа відмовилися від ідеї висилати з країни іноземних студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відмовитися від планів відкликати студентські візи у іноземних громадян, що перебувають в країні, навчання яких через пандемію було переведено виключно в онлайн-формат.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомила федеральна суддя Еллісон Берроуз в Бостоні на початку засідання, в рамках якого повинні були бути заслухані претензії Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту (MIT) і низки штатів до американської адміністрації, повідомляє агентство AP.

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Нагадаємо, 6 липня Міграційна та митна правоохоронна служба США оголосила, що США не дозволятимуть іноземним студентам залишатися в країні, якщо через пандемію коронавірусу всі їхні заняття в осінньому семестрі перенесені в онлайн-режим.

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Міграційна та митна правоохоронна служба також повідомила, що Державний департамент США не видаватиме візи студентам, які зараховані на програми, які в осінньому семестрі відбуватимуться лише онлайн, а сама служба не впускатиме таких студентів у США.

Після цього декілька університетів, серед яких ті, що входять до знаменитої "Ліги плюща", подали позов і оскаржили рішення заборонити залишатися в країні тим іноземним студентам, чиє навчання в університетах проходитиме суто онлайн.