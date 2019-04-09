 У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс ″Євробачення-2019″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс "Євробачення-2019"

Участь в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення-2019" візьмуть артисти з 41 країни. Фінал відбудеться 18 травня.

В Тель-Авіві відкривається Євробачення-2019

В Тель-Авіві відкривається "Євробачення-2019"

У Тель-Авіві на площі Хабіма у неділю, 12 травня, відбулося офіційне відкриття 64-го пісенного конкурсу "Євробачення". Під час церемонії артисти з 41 країни, які цього року беруть участь в конкурсі, пройшлись помаранчевою доріжкою, а потім завітали на вечірку з нагоди відкриття. Минулого року доріжка під час відкриття "Євробачення" у Лісабоні була блакитного кольору.

Конкурс проходитиме у виставковому центрі "Експо Тель-Авів" в північній частині міста. Перший півфінал відбудеться 14 травня, другий - 16 травня, а гранд-фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець, відбудеться 18 травня.

Ізраїль приймає "Євробачення" вже втретє - раніше конкурс відбувся у країні в 1979 та 1999 роках. Перший півфінал відкриє переможниця торішнього конкурсу Нетта Барзілай з новою версією пісні Toy.

Згідно з даними ресурсу Eurovision World, зараз букмекери вважають найбільш вірогідним переможцем цьогорічного конкурсу співака з Нідерландів Дункана Лоуренса, який виконає композицію "Arcade". Друге місце займає представник Швеції Джон Лундвіг (пісня "Too late for love"), а на третій позиції - виконавець з Франції Білал Ассані, який виконає композицію "Roi".

Україна цього року не представлена на конкурсі. Співачка MARUV, котра стала переможницею національного відбору, відмовилася підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ) через "кабальні" умови. Після цього відмовились їхати на конкурс до Тель-Авіва також і гурти Freedom-jazz та Kazka, які посіли друге та третє місця в українському національному відборі. Зрештою НСТУ взагалі відмовилась від участі в конкурсі. Німеччину на "Євробаченні-2019" представлятиме дует S!Sters, який виконає пісню "Sister".

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

DW.COM

Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії?

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко. (26.02.2019)  

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Скандал із MARUV, заборона СБУ в'їзду до України російській учасниці Самойловій та інші історії підживили дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу. (26.02.2019)  

Коментар: Ленін в голові зіпсував Україні "Євробачення"

Україна знесла пам'ятники Леніну, але не позбулась його в голові. Яке відношення це має до відмови країни від участі в "Євробаченні" - в коментарі Андрія Бреннера. (28.02.2019)  

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї. (27.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

Також за темою

Madonna

Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019" 09.04.2019

Американська зірка Мадонна може виступити з двома піснями як гостя пісенного конкурсу, повідомила британська PR-агенція. Україна цьогоріч в "Євробаченні" участі не бере.

ESC-Teilnehmerin aus der Ukraine, die Sängerin Maruv

Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на "Євробачення" замість MARUV 26.02.2019

Після скандалу із відбором на "Євробачення-2019", НСТУ терміново шукає нового представника для пісенного конкурсу у Тель-Авіві. Не виключено, що Україна цього року взагалі відмовиться від участі у конкурсі.

ESC-Teilnehmerin aus der Ukraine, die Sängerin Maruv

MARUV заявляє, що її змушують відмовитися від участі в "Євробаченні" 25.02.2019

Співачка MARUV, яка виграла відбір для участі від України в "Євробаченні-2019", скаржиться на тиск з боку НСТУ і примус до відмови від участі у конкурсі.

Реклама

Докладно

Президентські вибори в Литві

У Литві обирають президента

На місце Далі Грібаускайте претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси на перемогу.  

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Майже 300 тисяч жителів ФРН їздять на роботу за кордон

Серед лідерів у ФРН за показниками маятникової міграції - землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  