 У Тегерані повідомили про продаж нафти з супертанкера Adrian Darya 1 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

У Тегерані повідомили про продаж нафти з супертанкера Adrian Darya 1

Відтепер у іранської нафти, котру перевозив супертанкер Adrian Darya 1, новий власник, повідомили в Тегерані. Про покупця "чорного золота" нічого не повідомляють.

Нафтовий супертанкер Adrian Dariya 1 (колишній Grace 1)

Нафтовий супертанкер Adrian Dariya 1 (колишній Grace 1)

Іранський уряд повідомив про продаж нафти, яку перевозив супертанкер Adrian Darya 1. Інформацію про продаж "чорного золота" з цього паливного судна поширив речник іранського уряду в понеділок, 26 серпня. "Власник і покупець нафти вирішує, куди доставити вантаж", - наголосили в іранському уряді, цитує агенція новин AFP, що посилається на державні іранські ЗМІ. Про самого покупця чи дату продажу нафти з супертанкера нічого не повідомили.

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Уряд Гібралтару заявив, що не виконає рішення американського суду щодо затримання іранського супертанкера, який вже встиг змінити прапор і назву. (18.08.2019)

Іранський супертанкер, що вже змінив назву з Grace 1 на Adrian Darya 1, знявся з якоря в Гібралтарі. Раніше влада Гібралтару відмовилася виконувати рішення суду США щодо затримання судна. (19.08.2019)

Рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер Adrian Dariya 1 -- "дуже прикре", вважає глава Держдепу США Майк Помпео. Він переконаний, що отримані від продажу нафти кошти підуть на фінансування тероризму. (20.08.2019)

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі. (17.08.2019)

Тим часом за даними системи GPS-трекінгу морських суден marinetraffic.com, тепер судно Adrian Darya 1 вже не вказує порту, до якого має доставити вантаж. Станом на 25 серпня, судно перебувало на відстані близько 120 кілометрів від грецького острова Крит і тримало курс на південний схід. Капітан судна визнав, що чекає подальших вказівок від компанії-судновласника, передає агенція новин dpa

Як повідомлялося, супертанкер, що тоді називався Grace 1 та перевозив 2,1 мільйона барелів нафти вартістю понад 140 мільйонів доларів США, був заарештований 4 липня в Гібралтарі. Влада Великобританії обґрунтувала арешт судна підозрою у тому, що нафту на ньому планували доставити на нафтопереробний завод в Сирії, а це є порушенням санкцій ЄС, запроваджених проти режиму Башара Асада. На момент арешту судно ходило під прапором Панами.

Однак 15 серпня Верховний суд Гібралтару оголосив про те, що затриманий супертанкер разом з іранською нафтою зможе залишити цю британську заморську територію. Умовою звільнення стало зобов'язання іранської сторони, де вона офіційно виключила постачання нафти цим танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку зі звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Але влада Гібралтару відмовилася виконувати ухвалу американського суду.

Пізно ввечері 18 серпня судно, що підняло прапор Ірану та змінило назву на Adrian Darya 1, знялося з якоря в Гібралтарі.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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