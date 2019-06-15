 У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь

Іранські військові випробували, зокрема, нові ракетні комплекси, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції. Нещодавно Іран презентував зенітно-ракетний комплекс власної розробки.

Іранський ЗРК Bawar-373

Днями Іран презентував новітній мобільний ЗРК Bawar-373

Іран провів випробування нових зразків озброєнь. Про це в суботу, 24 серпня, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хуссейн Саламі.

"Ми постійно випробовуємо нові стратегічні та оборонні системи (...), вчора знову був (у зв'язку з цим. - Ред.) успішний день для іранського народу", - заявив генерал, слова якого наводить агенція новин dpa з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Саламі додав, що напередодні проведено успішні випробування нового типу ракетних озброєнь. Жодних подробиць він не навів.

Ця заява командувача КВІР пролунала на тлі досить напруженої ситуації в регіоні Перської затоки.

Новітній комплекс ЗРК Bawar-373

Днями Іран представив новітній мобільний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) дальнього радіусу дії Bawar-373. Згідно з даними Тегерана, комплекс Bawar-373 є цілковито самостійною розробкою іранських виробників. Максимальна дальність ураження цілей - 200 кілометрів.

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Іранський "Корпус вартових Ісламської революції" заявляє, що збитий ним американський безпілотник перебував у повітряному просторі Ірану.   (20.06.2019)

В Ірані в рамках військових навчань відбулося успішне випробування російських зенітно-ракетних комплексів С-300, заявили іранські ЗМІ. (04.03.2017)

Президент країни Хасан Роухані заявив, що Тегеран захищатиме мусульманські країни "від тероризму та Ізраїлю" та запевнив, що сусідам Ісламської республіки нічого боятися. (18.04.2016)

За словами іранського президента Хасана Роухані, котрий 22 серпня оглянув новий ЗРК, його тактико-технічні характеристики (ТТХ) навіть перевищують ТТХ російського ЗРК С-300, кілька батарей якого Іран отримав раніше від Росії.

Попри тиск США та протести міжнародної спільноти, Тегеран постійно проводить модернізацію своїх озброєнь, роблячи дедалі більший акцент саме на ракетній техніці. Іранське керівництво постійно наголошує, що ця зброя потрібна виключно для оборонних цілей.

У червні цього року випущена іранським ЗРК 3rd Khordad ракета збила американський безпілотний літальний апарат (БПЛА) RQ-4A Global Hawk. Чимало експертів вказують на те, що в багатьох зразках озброєнь, котрі Іран презентував останніми роками, помітно російський, китайський та північнокорейський "слід". 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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