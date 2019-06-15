У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь

Іран провів випробування нових зразків озброєнь. Про це в суботу, 24 серпня, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хуссейн Саламі.

"Ми постійно випробовуємо нові стратегічні та оборонні системи (...), вчора знову був (у зв'язку з цим. - Ред.) успішний день для іранського народу", - заявив генерал, слова якого наводить агенція новин dpa з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Саламі додав, що напередодні проведено успішні випробування нового типу ракетних озброєнь. Жодних подробиць він не навів.

Ця заява командувача КВІР пролунала на тлі досить напруженої ситуації в регіоні Перської затоки.

Новітній комплекс ЗРК Bawar-373

Днями Іран представив новітній мобільний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) дальнього радіусу дії Bawar-373. Згідно з даними Тегерана, комплекс Bawar-373 є цілковито самостійною розробкою іранських виробників. Максимальна дальність ураження цілей - 200 кілометрів.

За словами іранського президента Хасана Роухані, котрий 22 серпня оглянув новий ЗРК, його тактико-технічні характеристики (ТТХ) навіть перевищують ТТХ російського ЗРК С-300, кілька батарей якого Іран отримав раніше від Росії.

Попри тиск США та протести міжнародної спільноти, Тегеран постійно проводить модернізацію своїх озброєнь, роблячи дедалі більший акцент саме на ракетній техніці. Іранське керівництво постійно наголошує, що ця зброя потрібна виключно для оборонних цілей.

У червні цього року випущена іранським ЗРК 3rd Khordad ракета збила американський безпілотний літальний апарат (БПЛА) RQ-4A Global Hawk. Чимало експертів вказують на те, що в багатьох зразках озброєнь, котрі Іран презентував останніми роками, помітно російський, китайський та північнокорейський "слід".