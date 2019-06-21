У Тбілісі тривають протести

Перед будівлею парламенту в Тбілісі ввечері у суботу, 22 червня, знов почалась акція протесту. Демонстранти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Гіоргія Гахарія та покарання поліцейських, які стріляли гумовими кулями в учасників акції в ніч на 21 червня, передає агенція "Інтерфакс". В акції, яка поки проходить мирно, беруть участь близько трьох тисяч людей.

На відміну від акцій попередніх днів присутні не дозволяють виступити лідерам опозиційних партій, заявляючи, що акція є аполітичною. Таке рішення викликало протест серед частини мітингувальників.

Один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія", колишній мер Тбілісі Гігі Угулава заявив, що акція слабко організована і серед присутніх є провокатори, які намагаються дестабілізувати ситуацію. За його словами, є домовленість з організаторами акції, що політикам нададуть можливість виступити.

Як заявив ведучий акції режисер Михайло Мшвілдадзе, громадянське суспільство зможе домогтися своїх вимог. За його словами, ще одна вимога, яку висувають демонстранти - змінити чинну виборчу систему, перейшовши на пропорційні вибори.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, а 305 осіб було затримано.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.