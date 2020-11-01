У Тбілісі тисячі прихильників опозиції вимагають повторних виборів

У столиці Грузії Тбілісі відбувається багатотисячна акція протесту прихильників опозиції. Учасники організованого в неділю, 8 листопада, мітингу звинувачують правлячу партію "Грузинська мрія" в фальсифікації підсумків проведених 31 жовтня парламентських виборів. Як передає кореспондент інформагенції AFP, багато учасників акції носили маски з огляду на нинішню ситуацію з поширенням коронавірусу.

Лідери опозиції, які виступали на мітингу, стверджували, що влада "цілком" сфальсифікувала результати виборів, тож кандидати в депутати від опозиції відмовляються отримувати депутатські мандати і вимагають призначення нових виборів. "Наш протест завершиться, коли влада виконає нашу вимогу про призначення нових парламентських виборів", - заявив на мітингу один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, цитує інформагенція "Інтерфакс". Інша лідерка "Єдиного національного руху" Саломе Самадашвілі заявила в розмові з AFP, що її політична сила вимагає іншого складу ЦВК країни, оскільки нинішній склад цього органу "цілком дискредитував себе". Політикиня, котра є соратницею Міхеіла Саакашвілі, вважає, що правляча партія "не отримала демократичного мандата, щоб залишатися при владі". Опозиція висунула також ультиматум владі щодо відставки керівництва ЦВК та початку переговорів щодо проведення нових виборів. Термін ультиматуму спливає ввечері 8 листопада. Повідомляється, що мітинг у Тбілісі проходить без інцидентів.

Згідно з попередніми підсумками виборів, правляча партія "Грузинська мрія" за пропорційними списками отримала 48 відсотків голосів виборців, а вісім опозиційних партій, що подолали прохідний бар'єр до парламенту - 52 відсотки голосів.

Однак вибори проводилися і в 30 одномандатних мажоритарних округах, і в 14 з них правляча партія вже перемогла в першому турі. У 16 мажоритарних округах 21 листопада буде проводитися другий тур. Уже нині "Грузинська мрія" з урахуванням мажоритарних мандатів отримує в парламенті більшість і зможе сформувати новий уряд, зазначають оглядачі.

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За даними ОБСЄ, вибори у Грузії не були бездоганними. Тим часом опозиційні партії країни відмовляються визнавати результати виборів.

Натомість уряд звинувачує опозицію в тому, що та закликала до проведення масових акцій протесту посеред пандемії COVID-19.