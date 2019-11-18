У Тбілісі продовжуються протести попри силовий розгін

Акція протесту опозиції в Тбілісі у вівторок, 19 листопада, продовжується. Вранці протестувальники встановили нові намети на площі Руставелі перед парламентом. До цього кілька десятків людей провели ніч на площі, повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Нічого не змінюється і протест з вимогою відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває", - заявив журналістам один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Акакій Бобохідзе.

Він повідомив, що у вівторок вранці в Тбіліському міському суді судитимуть 37 напередодні затриманих учасників протесту під час силового розгону. "Всі ці люди затримані за політичними мотивами, і ми будемо вимагати їхнього негайного звільнення", - наголосив Бобохідзе.

Ввечері в понеділок у МВС країни заявили про затримання 37 осіб. Учасникам протестів закидають звинувачення за двома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення - непокора законним вимогам співробітника правоохоронних органів та хуліганство.

17 листопада під парламентом Грузії зібралися тисячі людей. Вони вимагали розпуску парламенту і призначення дострокових виборів. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском.

18 листопада поліція розігнала акцію опозиції під парламентом країни в Тбілісі та розібрала наметове містечко активістів.

Причиною протестів стало те, що 14 листопада парламент Грузії не зміг прийняти законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році повинні були пройти повністю за пропорційною системою.