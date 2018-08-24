 У Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

У Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту Грузії

Для розгону демонстрації поблизу будівлі парламенту Грузії в Тбілісі поліція застосувала кийки та сльозогінний газ. Мітингарі намагалися прорватися в будівлю грузинського парламенту.

Безлади в Тбілісі

Мітингарі намагалася штурмувати будівлю парламенту Грузії

Поліція Грузії застосувала силу для розгону демонстрації поблизу будівлі грузинського парламенту. В ніч на п'ятницю, 21 червня, учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі, передає агенція новин "Інтерфакс". У свою чергу, протестувальники жбурляли в бік поліції різноманітні предмети та запускали в поліцейських феєрверки.

Для силового розгону акції було залучено загони спецпризначення. У міністерстві охорони здоров'я Грузії повідомили про 52 постраждалих унаслідок сутичок з поліцією. З тих, хто дістав поранення, було й 14 охоронців правопорядку. Однак згодом представник опозиційній партії "Єдиний національний рух" Роман Гоцірідзе повідомив про понад 100 постраждалих під час безладів. Також стало відомо, що під час протистояння втратив око один з грузинських журналістів, якому в обличчя влучила гумова куля.

Розтрощено офіс правлячої партії

Мітингувальники на проспекті Руставелі в Тбілісі увірвалися в один з офісів правлячої партії "Грузинська мрія" і влаштували там погром. Про це повідомив грузинський Перший канал. За даними телеканалу, учасники акції спалили виявлені ними в офісі партійні прапори "Грузинської мрії". Повідомлялося також, що дехто з учасників мітингу трощив припарковані автомобілі та лавки на вулицях.

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Опозиція має намір не припиняти акції протесту

Тим часом в опозиційних партіях, котрі виступили організаторами акції, вже оголосили про намір і надалі проводити акції поблизу грузинського парламенту. Однак ці акції будуть виключно мирного характеру, запевнили грузинські опозиціонери.

Нагадаємо, причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту.

Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

У грузинській опозиції вже заявили, що мітинг продовжиться, поки Кобахідзе не піде у відставку. Сам голова парламенту, який наразі перебуває з візитом у Баку, заявив, що не збирається покидати свій пост.

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