 У Тбілісі поліція водометами розігнала акцію опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

У Тбілісі поліція водометами розігнала акцію опозиції

Поліція розігнала учасників акції протесту під парламентом Грузії та розібрала наметове містечко активістів, які вимагають проведення дострокових виборів.

Наметове містечко перед парламентом Грузії, яке встановили активісти

Наметове містечко перед парламентом Грузії, яке встановили активісти

Грузинська поліція у понеділок, 18 листопада, розігнала акцію опозиції під парламентом країни в Тбілісі та розібрала наметове містечко активістів. Правоохоронці із застосуванням водометів відтіснила учасників акції від входів у будівлю парламенту, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Десятки учасників акції протесту намагалися чинити опір, проте під тиском переважаючих сил поліції їм довелося відступати. Згодом протестувальники змінили тактику і сіли на дорогу. Після цього поліція почала застосовувати водомети і затримувати учасників акції. Точну кількість затриманих поки не повідомляють.

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За оцінкою деяких грузинських ЗМІ, дії спецназу цього разу на відміну від розгону акції протесту 20 червня, коли постраждали 240 осіб, не були надто агресивними. Спецназ практично не застосовував кийки, не використовував гумові кулі, хоча кілька людей постраждали в тисняві.

Напередодні під парламентом Грузії зібрались тисячі людей, які вимагають розпуску парламенту і призначення дострокових виборів. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском.

Причиною протестів стало те, що 14 листопада парламент Грузії не зміг прийняти законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році повинні були пройти повністю за пропорційною системою.

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