У Тбілісі відновилися протести опозиції

У Тбілісі ввечері у понеділок, 25 листопада, тисячі людей знов зібралися біля будівлі парламенту. Вони вимагають провести в наступному році парламентські вибори за пропорційною системою замість змішаної. За даними ЗМІ, більшість з присутніх на мітингу є прихильниками експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Лідери опозиції провели марш навколо парламенту і закликали своїх прихильників до пікетування входів в будівлю. "Ми починаємо пікетування входів до парламенту, щоб завтра в ньому не зібралися депутати від правлячої партії "Грузинська мрія". Якщо поліція сьогодні почне розганяти нашу акцію, ми повернемося сюди завтра", - заявив один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гігі Угулава, передає агенція "Інтерфакс".

Колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі підтримав протестувальників та закликав стояти до кінця і вимагати від правлячої партії виконання обіцянки про проведення виборів 2020 року повністю за пропорційною системою. "У політичної сили, яка протистоїть народу, немає майбутнього", - сказав він.

Своєю чергою лідер парламентської фракції правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив журналістам, що правоохоронні органи будуть діяти в рамках закону, якщо представники опозиції будуть перешкоджати роботі парламенту.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, кілька десятків протестувальників прийшли до ресторану на вулиці Мачабелі після того, як в соціальних мережах була поширена фотографія президентки країни Саломе Зурабішвілі в цьому закладі. Мітингарі спробували увійти до ресторану, але їм не дозволили це зробити співробітники охорони президентки, які замкнулися зсередини. Після того, як до ресторану прибули близько двох десятків співробітників поліції, Зурабішвілі під свист протестувальників вийшла через центральний вхід.

Протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення у 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.