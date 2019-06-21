У Тбілісі відновилась акція протесту

У Тбілісі на площі перед парламентом увечері у п'ятницю, 21 червня, відновилась антиурядова акція протесту. За різними оцінками, в демонстрації беруть участь від п'яти до восьми тисяч громадян, передає агенція "Інтерфакс".

Громадські активісти та опозиційні партії вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Гіоргія Гахарія, який напередодні віддав наказ розігнати мітинг, а також розслідування фактів перевищення повноважень поліцейськими. Окрім того, демонстранти вимагають змінити виборчу систему, перейшовши від мажоритарно-пропорційної на пропорційну систему виборів. Перед початком мітингу представники низки опозиційних партій також оголосили, що вимагають переговорів про проведення дострокових парламентських виборів.

Під час акції протесту

До учасників акції також приєдналися студенти, які заявили, що не сприймають насильства ні з боку влади, ні з боку опозиції. Повідомляється, що акція проходить мирно.

Раніше вдень президентка Грузії Саломе Зурабішвілі визнала, що влада і парламент припустилися помилки, що викликала хвилю протестів в країні. "Політика означає бачити і враховувати можливі ризики. Ця умова вчора і позавчора була порушена, в результаті чого ми отримали абсолютно необґрунтоване проведення в Тбілісі сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я, неприйнятний її формат і російського депутата в кріслі голови нашого парламенту. Те, що сталося, образило нашу громадськість і викликало протест усього народу", - заявила вона в спеціальному відеозверненні.

Президентка закликала суспільство не піддаватися на провокації. "Я готова зустрітися з усіма політичними силами. Єдина наша перспектива - в єдності. Тільки так ми можемо відповісти окупації, тільки так ми можемо показати світу гідність Грузії", - сказала Зурабішвілі.

Поки мітинг проходить мирно

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі.

Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, у лікарнях перебувають 102 людини. Також в ході акції протесту було затримано 305 осіб, повідомило МВС. "Всі ці особи були затримані за вчинення різних злочинів. Вони знищили автомашини поліції та громадян, влаштували погром в об'єктах приватної власності, чинили опір поліції", - йдеться у заявив МВС.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.