 У Таїланді солдат вбив щонайменше 20 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2020

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Новини

У Таїланді солдат вбив щонайменше 20 осіб

Солдат відкрив вогонь у декількох районах тайського міста Накхонратчасима та застрелив щонайменше 20 людей. Потім він забарикадувався у торговельному центрі.

Торговельний центр, біля якого був відкритий вогонь

Торговельний центр, біля якого був відкритий вогонь

В Таїланді у місті Накхонратчасима на північному сході країни у суботу, 8 лютого, військовий відкрив вогонь по цивільних. За даними міноборони країни, внаслідок цього загинуло щонайменше 20 людей, ще понад 30 осіб отримали поранення, інформує агенція Reuters.

Солдат, якого досі не вдалось затримати, відкрив вогонь по черзі у різних районах міста. Спочатку він пішов до будинку, де застрелив двох людей, повідомила поліція. Після цього він пішов до магазину зброї на території військової бази та взяв нову зброю. При цьому він стріляв в людей, які йому зустрічалися на військовій базі.

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Поліція повідомила подробиці стрілянини у містечку Рот-ам-Зее. За даними правоохоронців, чоловік вбив свого батька, матір та ще чотирьох родичів. Потім він сам зателефонував у поліцію та заявив про злочин. (24.01.2020)

Неподалік від Далласа під час богослужіння в одній з місцевих церков чоловік почав стріляти і вбив двох людей. Його нейтралізували відвідувачі меси. (30.12.2019)

Окрім того, стрілець відкрив вогонь біля торговельного центра. Місцеві ЗМІ показали кадри, на яких видно, як нападник виходить з автівки поблизу торговельного центра, здійснює кілька пострілів, а з місця події розбігаються люди. Після цього зловмисник забарикадувався у торговельному центрі. 

Перед нападом солдат опублікував на своїй сторінці у Facebook фото своєї руки із пістолетом та надпис "Смерть неминуча для всіх нас". В якийсь момент після початку стрілянини він також опублікував допис зі словами "Чи повинен я здатися?". Пізніше його акаунт у соцмережі був заблокований.

Причини нападу досі залишаються невідомими. "Ми не знаємо, чому він це зробив. Схоже, він збожеволів", - заявив речник міністерства оборони, передає агенція Reuters.

Один зі співробітників поліції на умовах анонімності розповів, що причиною нападу була суперечка через угоду з землею, до якої був причетний ще один військовий та жінка, передає агенція AP.

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