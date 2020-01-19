У Таїланді солдат вбив щонайменше 17 осіб, його досі шукають

В Таїланді у місті Накхонратчасима на північному сході країни у суботу, 8 лютого, військовий відкрив вогонь по цивільних. За даними влади країни, внаслідок цього загинуло щонайменше 17 людей, ще 14 осіб отримали поранення, інформує агенція AFP.

Солдат, якого досі не вдалось затримати, відкрив вогонь по черзі у різних районах міста. Спочатку він пішов до будинку, де застрелив двох людей, повідомила поліція. Після цього він пішов до магазину зброї на території військової бази та взяв нову зброю. При цьому він стріляв в людей, які йому зустрічалися на військовій базі.

Окрім того, стрілець відкрив вогонь біля торговельного центра. Місцеві ЗМІ показали кадри, на яких видно, як нападник виходить з автівки поблизу торговельного центра, здійснює кілька пострілів, а з місця події розбігаються люди.

Перед нападом солдат опублікував на своїй сторінці у Facebook фото своєї руки із пістолетом та надпис "Смерть неминуча для всіх нас". В якийсь момент після початку стрілянини він також опублікував допис зі словами "Чи повинен я здатися?". Пізніше його акаунт у соцмережі був заблокований.

Причини нападу досі залишаються невідомими. "Ми не знаємо, чому він це зробив. Схоже, він збожеволів", - заявив речник міністерства оборони, передає агенція Reuters.

Один зі співробітників поліції на умовах анонімності розповів, що причиною нападу була суперечка через угоду з землею, до якої був причетний ще один військовий та жінка, передає агенція AP.