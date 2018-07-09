 У Таїланді рятувальники сподіваються вивести з печери решту дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Таїланді рятувальники сподіваються вивести з печери решту дітей

Рятувальники в Таїланді розпочали третю фазу порятунку членів шкільної футбольної команди та їхнього тренера. Місцева влада сподівається за день успішно завершити рятувальну операцію.

Рятувальники в печері Тхам Луанг

Рятувальники в печері Тхам Луанг

На півночі Таїланду триває операція з визволення з печери решти чотирьох членів шкільної футбольної збірної та їхнього тренера. Третю фазу порятунку дітей розпочато в вівторок, 10 липня, передає інформагенція dpa. Місцева влада сподівається до кінця дня вивести на поверхню всіх, хто ще перебуває в печері.

Досі міжнародній групі рятувальників вдалося вивести з печери 8 дітей. Ситуацію ускладнює те, що в регіоні зараз панує сезон мусонних дощів. Тож через сильні опади існує висока ймовірність подальшого затоплення печери, що зробить рятувальну операцію неможливою.

DW.COM

Рятувальники поновили в Таїланді операцію з виведення на поверхню решти членів шкільної футбольної команди. З печери вивели вже п'яту дитину. (09.07.2018)

Чотирьох хлопців зі шкільної футбольної команди визволили з напівзатопленої печери в Таїланді, де вони були заблоковані понад два тижні. Рятувальну операцію продовжать 9 липня. (08.07.2018)

Восьмеро з 12-ти підлітків, заблокованих у печері на півночі Таїланду, уже на поверхні. Водолази повертаються у печеру, де перебувають іще четверо юних футболістів та їхній тренер. (09.07.2018)

Представники місцевої влади не виключають, що цього разу порятунок може тривати довше, ніж це було в попередні два дні. Тоді виведення дітей з печери на поверхню тривало 11 годин. Щоразу вдавалося врятувати чотири дитини. Цього разу 19 досвідченим аквалангістам доведеться вивести на поверхню п'ятьох. Серед тих, хто лишився під землею, й наймолодший член шкільної команди, якому виповнилося 11 років.

У печері разом з дітьми перебувають й чотири рятувальники. Серед рятувальників - медпрацівник з Австралії.

Непростий шлях

Щоб вийти з печери, школярам доведеться подолати під водою кілька кілометрів. Дещо полегшити перехід мають прокладені під водою канати. Перехід таким шляхом - непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів. Кілька днів тому загинув колишній військовий військово-морських сил Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але знепритомнів на зворотному шляху.

Кожного хлопця супроводжуватимуть двоє водолазів-професіоналів. Перед тим школярам показали головні навички перебування під водою в акваланзі. Дехто з хлопців взагалі не вміє плавати.

Нагадаємо, що 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав. Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.

Дивитись відео 01:14
Now live
01:14 хв

Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)  

Також за темою

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle

У Таїланді поновилася рятувальна операція: з печери вивели п'яту дитину 09.07.2018

Рятувальники поновили в Таїланді операцію з виведення на поверхню решти членів шкільної футбольної команди. З печери вивели вже п'яту дитину.

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle

Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків 09.07.2018

Восьмеро з 12-ти підлітків, заблокованих у печері на півночі Таїланду, уже на поверхні. Водолази повертаються у печеру, де перебувають іще четверо юних футболістів та їхній тренер.

Thailand Höhle Rettungsaktion

У Таїланді розпочалася операція з порятунку заблокованих у печері школярів 08.07.2018

Рятувальники в Таїланді мають намір вивести з підтопленої печери 12 хлопчиків та футбольного тренера. Кожного хлопчика супроводжуватимуть два аквалангісти.

Докладно

Маневри НАТО

"Чотири по 30"

Чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі? 

Parteienfinanzierung Symbolbild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Іран планує зняти 300 мільйонів євро готівкою в Німеччині

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  