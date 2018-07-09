У Таїланді рятувальники сподіваються вивести з печери решту дітей

На півночі Таїланду триває операція з визволення з печери решти чотирьох членів шкільної футбольної збірної та їхнього тренера. Третю фазу порятунку дітей розпочато в вівторок, 10 липня, передає інформагенція dpa. Місцева влада сподівається до кінця дня вивести на поверхню всіх, хто ще перебуває в печері.

Досі міжнародній групі рятувальників вдалося вивести з печери 8 дітей. Ситуацію ускладнює те, що в регіоні зараз панує сезон мусонних дощів. Тож через сильні опади існує висока ймовірність подальшого затоплення печери, що зробить рятувальну операцію неможливою.

Представники місцевої влади не виключають, що цього разу порятунок може тривати довше, ніж це було в попередні два дні. Тоді виведення дітей з печери на поверхню тривало 11 годин. Щоразу вдавалося врятувати чотири дитини. Цього разу 19 досвідченим аквалангістам доведеться вивести на поверхню п'ятьох. Серед тих, хто лишився під землею, й наймолодший член шкільної команди, якому виповнилося 11 років.

У печері разом з дітьми перебувають й чотири рятувальники. Серед рятувальників - медпрацівник з Австралії.

Непростий шлях

Щоб вийти з печери, школярам доведеться подолати під водою кілька кілометрів. Дещо полегшити перехід мають прокладені під водою канати. Перехід таким шляхом - непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів. Кілька днів тому загинув колишній військовий військово-морських сил Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але знепритомнів на зворотному шляху.

Кожного хлопця супроводжуватимуть двоє водолазів-професіоналів. Перед тим школярам показали головні навички перебування під водою в акваланзі. Дехто з хлопців взагалі не вміє плавати.

Нагадаємо, що 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав. Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.