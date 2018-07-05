 У Таїланді розпочалася операція з порятунку заблокованих у печері школярів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Таїланді розпочалася операція з порятунку заблокованих у печері школярів

Рятувальники в Таїланді мають намір вивести з підтопленої печери 12 хлопчиків та футбольного тренера. Кожного хлопчика супроводжуватимуть два аквалангісти.

Таїланд

Рятувальні роботи біля печери в Таїланді

Міжнародна група рятувальників розпочала в Таїланді операцію з метою евакуації 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера з частково підтопленої печери. Про це в неділю, 8 липня, заявили представники місцевої влади. На думку керівника рятувальної місії Наронгсака Оссатанакорна, на даний момент погодні умови та рівень води сприяють проведенню такої операції, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Рятувальники пробурили понад 100 свердловин у гірській породі, аби дістатися до школярів, заблокованих у печері на півночі Таїланду. (07.07.2018)

12 хлопців та їхній тренер з футболу заблукали у печері дев'ять днів тому. Рятувальники знайшли їх живими, але поки не витягнули з печери. (02.07.2018)

Під час операції з порятунку підлітків із печери в Таїланді загинув водолаз. На евакуацію школярів залишається все менше часу. (06.07.2018)

Ілон Маск відправляє спеціалістів своїх компаній для допомоги у порятунку дитячої футбольної команди з печери в Таїланді. Тим часом у ФІФА сподіваються, що дітей скоро витягнуть, та запросили їх на фінал ЧС-2018. (06.07.2018)

За найважливішу фазу порятунку відповідатимуть аквалангісти, наголосив Оссатанакорн. "Аквалангісти готові. Хлопці готові в фізичному, емоційному та розумовому плані, щоб вибратися", - додав керівник рятувальної операції, цитує dpa.

Планується, що під час евакуації кожного хлопця супроводжуватимуть двоє аквалангістів. Крім того, операцію проводитимуть поетапно, щоразу виводячи на поверхню по одному школяреві, наголосили в рятувальній місії. Виведення кожного з членів групи на поверхню триватиме багато годин, кажуть рятувальники, передає агенція новин Reuters.

Нагадаємо, 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, у тому числі й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав.

Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.

Також за темою

Thailand Rettungsaktionen der SEALS

Порятунок дітей з печери Таїланду: Один рятувальник загинув 06.07.2018

Під час операції з порятунку підлітків із печери в Таїланді загинув водолаз. На евакуацію школярів залишається все менше часу.

Thailand Höhle Rettungsaktion

Бранці печери в Таїланді: рятувальники пробурили 100 свердловин 07.07.2018

Рятувальники пробурили понад 100 свердловин у гірській породі, аби дістатися до школярів, заблокованих у печері на півночі Таїланду.

Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle

Ілон Маск долучився до порятунку школярів із печери в Таїланді 06.07.2018

Ілон Маск відправляє спеціалістів своїх компаній для допомоги у порятунку дитячої футбольної команди з печери в Таїланді. Тим часом у ФІФА сподіваються, що дітей скоро витягнуть, та запросили їх на фінал ЧС-2018.

Докладно

Ukraine Rede von Petro Poroschenko (picture-alliance/dpa/TASS/M. Lazarenko)

"Повстання" проти Порошенка у Верховній Раді

В Україні з'явилися перші ознаки політичної кризи. Причина - президент хоче будь-що мати повний контроль над ЦВК.  

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та глава Держради КНДР Лі Кецян

Китай шукає партнерів у Центральній та Східній Європі

Китай зацікавлений у співпраці з країнами Центральної та Східної Європи, заявив прем'єр Держради КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  