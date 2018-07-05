У Таїланді розпочалася операція з порятунку заблокованих у печері школярів

Міжнародна група рятувальників розпочала в Таїланді операцію з метою евакуації 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера з частково підтопленої печери. Про це в неділю, 8 липня, заявили представники місцевої влади. На думку керівника рятувальної місії Наронгсака Оссатанакорна, на даний момент погодні умови та рівень води сприяють проведенню такої операції, передає інформагенція dpa.

За найважливішу фазу порятунку відповідатимуть аквалангісти, наголосив Оссатанакорн. "Аквалангісти готові. Хлопці готові в фізичному, емоційному та розумовому плані, щоб вибратися", - додав керівник рятувальної операції, цитує dpa.

Планується, що під час евакуації кожного хлопця супроводжуватимуть двоє аквалангістів. Крім того, операцію проводитимуть поетапно, щоразу виводячи на поверхню по одному школяреві, наголосили в рятувальній місії. Виведення кожного з членів групи на поверхню триватиме багато годин, кажуть рятувальники, передає агенція новин Reuters.

Нагадаємо, 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, у тому числі й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав.

Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.