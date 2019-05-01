У Таїланді коронували нового монарха Маху Вачіралонгкорна

У Таїланді у суботу, 4 травня, відбулася офіційна коронація нового монарха країни Махи Вачіралонгкорна.

66-річний король Маха успадкував трон після свого батька короля Таїланду Пуміпона Адульядета (Рами ІХ). Король Пуміпон перебував на троні 70 років і помер у жовтні 2016 року в віці 88 років. Наступним королем Таїланду - Рамою Х - в грудні того ж року був проголошений принц Маха Вачіралонгкорн, але його офіційна коронація була відкладена на період жалоби за покійним королем Пуміпоном. Маха Вачіралонгкорн - вже десятий монарх Таїланду з початку правління династії Чакрі в 1782 році.

Під час пишної церемонії коронації на голову нового монарха надягли корону з золота та діамантів вагою у 7,3 кілограма. Також король Маха отримав інші символи королівської влади. Заходи приурочені до церемонії коронації триватимуть у столиці країни Бангкоку протягом трьох днів.