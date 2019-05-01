 У Таїланді коронували нового монарха Маху Вачіралонгкорна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

У Таїланді коронували нового монарха Маху Вачіралонгкорна

Маха Вачіралонгкорн коронований як монарх Таїланду. Церемонія відбулася через 2,5 роки після того, як Маха офіційно успадкував трон після свого батька короля Пуміпона.

Церемонія коронації короля Таїланду Махи Вачіралонгкорна

Церемонія коронації короля Таїланду Махи Вачіралонгкорна

У Таїланді у суботу, 4 травня, відбулася офіційна коронація нового монарха країни Махи Вачіралонгкорна.

66-річний король Маха успадкував трон після свого батька короля Таїланду Пуміпона Адульядета (Рами ІХ). Король Пуміпон перебував на троні 70 років і помер у жовтні 2016 року в віці 88 років. Наступним королем Таїланду - Рамою Х - в грудні того ж року був проголошений принц Маха Вачіралонгкорн, але його офіційна коронація  була відкладена на період жалоби за покійним королем Пуміпоном. Маха Вачіралонгкорн - вже десятий монарх Таїланду з початку правління династії Чакрі в 1782 році.

Під час пишної церемонії коронації на голову нового монарха надягли корону з золота та діамантів вагою у 7,3 кілограма. Також король Маха отримав інші символи королівської влади. Заходи приурочені до церемонії коронації триватимуть у столиці країни Бангкоку протягом трьох днів.

 

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