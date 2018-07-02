 У Таїланді знайшли живими школярів, які заблукали у печері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

У Таїланді знайшли живими школярів, які заблукали у печері

12 хлопців та їхній тренер з футболу заблукали у печері дев'ять днів тому. Рятувальники знайшли їх живими, але поки не витягнули з печери.

Рятувальна операція триває

Рятувальна операція триває

У Таїланді рятувальники знайшли живими 12 хлопців та їхнього тренера з футболу, які дев'ять днів тому зникли в печері на півночі країни. Про це ввечері у понеділок, 2 липня, повідомив губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн.

Він зазначив, що рятувальна операція ще триває, але дітям та тренеру нічого не загрожує. "Ми знайшли їх у безпеці, але операція не завершилася", - сказав Наронгсак, цитує агенція AP. Губернатор додав, що команда рятувальників доставила дітям їжу, на місці також працює лікар, який вміє пірнати.

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Діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг 23 червня. Через паводок вони були змушені втікати далі у печеру та заблукали. Їхні пошуки тривали понад тиждень. Пошуки були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через дощі, а тунелі є дуже вузькими.

Зараз рятувальна команда, до складу якої входять спеціалісти таїландського флоту та водолази з інших країн, намагається провести евакуацію дітей. Прохід, який зробили рятувальники, є дуже вузьким. За словами губернатора, зараз по його маршруту розставляють кисневі балони та чіпляють канати, що дозволить водолазам працювати. Також рятувальники відкачують воду із тунелю.

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