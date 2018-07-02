У Таїланді знайшли живими школярів, які заблукали у печері

У Таїланді рятувальники знайшли живими 12 хлопців та їхнього тренера з футболу, які дев'ять днів тому зникли в печері на півночі країни. Про це ввечері у понеділок, 2 липня, повідомив губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн.

Він зазначив, що рятувальна операція ще триває, але дітям та тренеру нічого не загрожує. "Ми знайшли їх у безпеці, але операція не завершилася", - сказав Наронгсак, цитує агенція AP. Губернатор додав, що команда рятувальників доставила дітям їжу, на місці також працює лікар, який вміє пірнати.

Діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг 23 червня. Через паводок вони були змушені втікати далі у печеру та заблукали. Їхні пошуки тривали понад тиждень. Пошуки були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через дощі, а тунелі є дуже вузькими.

Зараз рятувальна команда, до складу якої входять спеціалісти таїландського флоту та водолази з інших країн, намагається провести евакуацію дітей. Прохід, який зробили рятувальники, є дуже вузьким. За словами губернатора, зараз по його маршруту розставляють кисневі балони та чіпляють канати, що дозволить водолазам працювати. Також рятувальники відкачують воду із тунелю.