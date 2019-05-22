У Таїланді застрелили військовослужбовця, який вбив 26 осіб

У Таїланді правоохоронці застрелили 32-річного військовослужбовця, який переховувався в одному з торгових центрів міста Накхонратчасима, що на північному сході країни. Внаслідок стрілянини, яку він влаштував кількома годинами раніше, загинули 26 осіб, ще 57 людей дістали поранень, повідомив у неділю, 9 лютого, міністр охорони здоров'я Таїланду. Злочинець стріляв по людях з автомата, уточнив представник поліції.

Раніше повідомлялося, що вбивця почав стріляти ще на території своєї військової частини, де застрелив командира і ще двох людей, включаючи 63-річну жінку, після чого втік на викраденому автомобілі.

Рухаючись потім по місту, військовослужбовець наблизився до торгового центру, де й відкрив вогонь по перехожих. Надходили також повідомлення, що в самому торговому центрі він захопив заручників. Звідти були евакуйовані сотні людей. Потім будівлю оточив військовий спецназ.

Мотиви дій злочинця поки не з'ясовані, заявив представник військового командування Таїланду. Повідомляється однак, що причиною його дій міг стати стан внаслідок приватного конфлікту.

Свої дії злочинець транслював у соціальній мережі Facebook. Крім того, він виклав низку фотографій зі зброєю, однією з останніх - з написом "Так втомився". Пізніше його акаунт у соцмережі був заблокований.

Місто Накхонратчасіма розташоване у 260 кілометрах від столиці Таїланду Бангкока.