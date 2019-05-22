 У Таїланді застрелили військовослужбовця, який вбив 26 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

У Таїланді застрелили військовослужбовця, який вбив 26 осіб

Злочинець убив командира військової частини, викрав автомобіль, яким дістався торгового центру в місті Накхонратчасима, де й відкрив вогонь з автомата по перехожих.

Операція з ліквідації злочинця, який застрелив 20 людей, в Таїланді

Операція з ліквідації злочинця, який застрелив 20 людей, в Таїланді

У Таїланді правоохоронці застрелили 32-річного військовослужбовця, який переховувався в одному з торгових центрів міста Накхонратчасима, що на північному сході країни. Внаслідок стрілянини, яку він влаштував кількома годинами раніше, загинули 26 осіб, ще 57 людей дістали поранень, повідомив у неділю, 9 лютого, міністр охорони здоров'я Таїланду. Злочинець стріляв по людях з автомата, уточнив представник поліції.

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У міноборони РФ заявили, що причиною трагедії міг стати нервовий зрив військовослужбовця, викликаний особистими обставинами і не пов'язаний з проходженням військової служби. (25.10.2019)

Підлітка, який стріляв у школі неподалік від Лос-Анджелеса, доправили в лікарню у важкому стані після спроби самогубства. Його мотиви наразі невідомі. (15.11.2019)

Раніше повідомлялося, що вбивця почав стріляти ще на території своєї військової частини, де застрелив командира і ще двох людей, включаючи 63-річну жінку, після чого втік на викраденому автомобілі.

Рухаючись потім по місту, військовослужбовець наблизився до торгового центру, де й відкрив вогонь по перехожих. Надходили також повідомлення, що в самому торговому центрі він захопив заручників. Звідти були евакуйовані сотні людей. Потім будівлю оточив військовий спецназ.

Мотиви дій злочинця поки не з'ясовані, заявив представник військового командування Таїланду. Повідомляється однак, що причиною його дій міг стати стан внаслідок приватного конфлікту.

Свої дії злочинець транслював у соціальній мережі Facebook. Крім того, він виклав низку фотографій зі зброєю, однією з останніх - з написом "Так втомився".  Пізніше його акаунт у соцмережі був заблокований.

 Місто Накхонратчасіма розташоване у 260 кілометрах від столиці Таїланду Бангкока.

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