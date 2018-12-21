 У Таїланді дозволили медичне використання марихуани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

У Таїланді дозволили медичне використання марихуани

Таїланд став першою країною в Азії, яка легалізувала використання канабісу в медичних цілях. Планів щодо повного дозволу наркотика в уряду немає.

В Таїланді дозволили використання марихуани в медичних цілях

В Таїланді дозволили використання марихуани в медичних цілях

Парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини та дозволив використання марихуани в медичних цілях. У вівторок, 25 грудня, за відповідний законопроект віддали голоси 166 депутатів, утрималися при голосуванні 13 законодавців, передає агенція AP.

Зміни до закону легалізують виробництво, імпорт, експорт, володіння та використання для медичних цілей марихуани та кратому - місцевої рослини, яка використовується як стимулятор та знеболювальний засіб. Таким чином, Таїланд став першою країною в Азії, де дозволили використання марихуани в медицині. Постачальникам, виробникам і дослідникам потрібні будуть ліцензії для роботи з наркотиком, а кінцевим споживачам - рецепти. Рекреаційне вживання наркотиків залишається у країні незаконним і загрожує ув'язненням та штрафами.

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Найбільш поширеним наркотиком у світі є марихуана, йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності. У доповіді констатується різке зростання виробництва опіуму. (26.06.2018)

Мозок старих мишей раптово "помолодшав" після прийому низької дози THC - активного елементу в марихуані. Це відкриває нові можливості для лікування хвороб на кшталт Альцгеймера. Молоді ж курити марихуану не рекомендують. (27.06.2018)

Розробники законопроекту посилалися на дослідження, згідно з якими екстракт марихуани має лікувальні властивості, що спонукало "багато країн світу послабити законодавство, аби дозволити своїм громадянам на законних підставах використовувати кратом і марихуану в лікувальних або рекреаційних цілях".

Депутат Сомчай Савангкан зазначив, що новий закон є новорічним подарунком для населення, оскільки принесе полегшення людям з хронічними болями, передає агенція dpa. Уряд країни ще має вирішити, як регулюватимуть вирощування марихуани, повідомив заступник голови уряду Праджин Джунтонг. Планів щодо повного дозволу використання марихуани в уряду країни поки немає. 

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