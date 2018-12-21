У Таїланді дозволили медичне використання марихуани

Парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини та дозволив використання марихуани в медичних цілях. У вівторок, 25 грудня, за відповідний законопроект віддали голоси 166 депутатів, утрималися при голосуванні 13 законодавців, передає агенція AP.

Зміни до закону легалізують виробництво, імпорт, експорт, володіння та використання для медичних цілей марихуани та кратому - місцевої рослини, яка використовується як стимулятор та знеболювальний засіб. Таким чином, Таїланд став першою країною в Азії, де дозволили використання марихуани в медицині. Постачальникам, виробникам і дослідникам потрібні будуть ліцензії для роботи з наркотиком, а кінцевим споживачам - рецепти. Рекреаційне вживання наркотиків залишається у країні незаконним і загрожує ув'язненням та штрафами.

Розробники законопроекту посилалися на дослідження, згідно з якими екстракт марихуани має лікувальні властивості, що спонукало "багато країн світу послабити законодавство, аби дозволити своїм громадянам на законних підставах використовувати кратом і марихуану в лікувальних або рекреаційних цілях".

Депутат Сомчай Савангкан зазначив, що новий закон є новорічним подарунком для населення, оскільки принесе полегшення людям з хронічними болями, передає агенція dpa. Уряд країни ще має вирішити, як регулюватимуть вирощування марихуани, повідомив заступник голови уряду Праджин Джунтонг. Планів щодо повного дозволу використання марихуани в уряду країни поки немає.