У Таїланді десятки людей вважаються зниклими після аварії човнів

На півдні Таїланду через сильний вітер та високі хвилі у четвер, 5 липня, перекинулися два човни. Внаслідок аварій загинула щонайменше одна людина, ще близько 50 людей станом на вечір 5 липня вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство AFP з посиланням на слова губернатора Південного Пхукета Норрафата Плодтонга.

Губернатор також повідомив про завершення пошукових робіт цього дня через темряву та погані погодні умови. За його словами, їх відновлять вранці 6 липня. Загалом рятувальникам вдалося витягнути з води близько 80-ти людей. Плодтонг також зазначив, що адміністрація попереджала про несприятливі погодні умови.

Човен із понад 90-та туристами з Китаю перекинувся біля острова Ко Хе. Тим часом біля острова Ко Май Тон зазнала аварія яхта, на борту якої перебували 39 китайських та європейських туристів. Також аварії зазнала російська пара, яка каталася на водному мотоциклі. У місцевих ЗМІ з'явилися повідомлення, що росіян вдалося врятувати.