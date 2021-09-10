 У Татарстані розбився літак з парашутистами: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2021

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Новини

У Татарстані розбився літак з парашутистами: є загиблі

Поблизу міста Мензелінськ у Татарстані розбився літак з близько 20 парашутистами на борту. За останніми даними, щонайменше 16 людей загинули.

На місці аварії літака L-410

На місці аварії літака L-410

Легкомоторний літак, у якому перебувало близько двадцяти парашутистів, упав поблизу міста Мензелінськ у Татарстані в Росії у неділю, 10 жовтня. На місці інциденту працюють рятувальники. З-під уламків вже вдалося витягти шістьох поранених людей. За попередніми даними, загинуло 16 осіб. Загалом на борту літака перебувало 22 людини.

"За попередніми даними на 11 ранку, в результаті жорсткої посадки літака Л-410 в Мензелінському районі Татарстану 16 людей загинули, 6 постраждалих госпіталізують в медичні установи республіки бригади швидкої допомоги і санітарної авіації", - заявив помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнецов, цитує агенція "Інтерфакс".

Як повідомили агенції в мінохорони здоров'я регіону, постраждалі перебувають у тяжкому стані.

Спершу в міністерстві з питань надзвичайних ситуацій РФ повідомляли про 15 загиблих та сімох поранених. За уточненими даними, всього на борту перебували 22 людини - 20 парашутистів та 2 члени екіпажу. Парашутисти були членами місцевого аероклубу. 

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