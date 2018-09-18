 У Танзанії перекинувся паром - більше сотні загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

У Танзанії перекинувся паром - більше сотні загиблих

Причини інциденту з'ясовують. Нерідко подібні катастрофи у цій небагатій африканській країні стаються через перевантаження.

Доступ до озера Вікторія мають кілька країн Африки

Доступ до озера Вікторія мають кілька країн Африки

Більше ста людей загинули внаслідок аварії пасажирського парому в Танзанії, що сталася в четвер, 20 вересня, на озері Вікторія. Про це у п'ятницю, 21 вересня, повідомило державне радіо Танзанії, передає агенція Reuters. Рятувальні служби продовжують свою роботу. Повідомляється, що 37 осіб були врятовані. Очікується, що кількість смертей зросте, передає агенція AP.

Паром перекинувся між островами Укара та Укереве

Паром перекинувся між островами Укара та Укереве

Представники рятувальних служб відмовилися оцінювати, скільки людей могло бути на борту. Подібні пароми часто перевозять сотні людей, нерідко вони переповнені. Причину катастрофи ще встановлюють, проте, не виключено, що йдеться про перевантаження: окрім пасажирів паром перевозив також вантаж, зокрема кукурудзу та цемент у мішках, додає AFP.

Такі інциденти теж не є рідкістю на озері Вікторія, зокрема серед танзанійських транспортних засобів, які називають старими та в поганому стані. У 1996 році у схожій катастрофі загинули більше 800 людей, у 2011 - близько 200.

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