 У Тайвані розбився вертоліт: серед загиблих керівник генштабу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

У Тайвані розбився вертоліт: серед загиблих керівник генштабу

Військовий гелікоптер здійснив аварійну посадку в гірській місцевості неподалік від Тайбея. Загинули восьмеро людей.

Taiwan | Rettungseinheiten suchen nach Vermissten bei Absturzstelle eines Black Hawk Hubschraubers (Reuters/Yilan County Fire Bureau)

DW.COM

На борту гелікоптера EC 135 перебувало двоє людей. У Бундесвері повідомили про одного загиблого унаслідок аварії. (01.07.2019)

У районі міста Інка на Майорці в небі зіткнулися легкомоторний літак та вертоліт. Місцева влада підтвердила загибель в авіакатастрофі сімох осіб, у тому числі двох неповнолітніх. (25.08.2019)

На півночі Тайваню військовий вертоліт здійснив аварійну посадку, під час якої, за попередніми даними, загинули щонайменше восьмеро людей, повідомляє у четвер, 2 січня, міністерство оборони Тайваню.

Серед загиблих генерал ВПС, керівник штабу збройних сил країни Шен І-Мінг, який направлявся на схід країни. П'ятеро пасажирів гелікоптера вижили під час аварійної посадки.

Вертоліт UH-60M Black Hawk направлявся у місто Ілан. Він здійснив аварійну посадку в гірській місцевості через півгодини після вильоту з Тайбея. Причина аварії поки не відома. Міністерство оборони проводить розслідування інциденту.

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