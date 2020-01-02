У Тайвані розбився вертоліт: серед загиблих керівник генштабу

На півночі Тайваню військовий вертоліт здійснив аварійну посадку, під час якої, за попередніми даними, загинули щонайменше восьмеро людей, повідомляє у четвер, 2 січня, міністерство оборони Тайваню.

Серед загиблих генерал ВПС, керівник штабу збройних сил країни Шен І-Мінг, який направлявся на схід країни. П'ятеро пасажирів гелікоптера вижили під час аварійної посадки.

Вертоліт UH-60M Black Hawk направлявся у місто Ілан. Він здійснив аварійну посадку в гірській місцевості через півгодини після вильоту з Тайбея. Причина аварії поки не відома. Міністерство оборони проводить розслідування інциденту.