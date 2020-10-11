У Таджикистані оголосили про перемогу чинного президента на виборах

За попередніми даними, чинний президент Таджикистану Емомалі Рахмон набирає більше 90,9 відсотка голосів на виборах глави країни. Про це заявив голова Центральної комісії з виборів і референдумів (ЦКВР) у понеділок, 12 жовтня, передає інформагентство "Інтерфакс".

За цими даними, Рахмон здобув переконливу перемогу на виборах, явка на яких склала 85,39 відсотка. Він оголошується обраним президентом країни, заявив глава ЦКВР.

Після Рахмона найбільшу кількість голосів набрав голова Аграрної партії Таджикистану Рустам Латіфзода, за нього проголосували 3,03 відсотка виборців. Слідом за ним йде голова Партії економічних реформ Рустам Рахматзода, який заручився підтримкою 2,15 відсотка голосів. Лідера Соціалістичної партії Абдухаліма Гаффорзоду підтримали 1,49 відсотка виборців, а голова Комуністичної партії Таджикистану Міродж Абдуллоєв набрав 1,17 відсотка голосів, розповів глава ЦКВР.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ще не визнала жодне голосування у Таджикистані демократичним, зазначає dpa. Водночас правозахисні організації, такі як Human Rights Watch, регулярно критикують керівництво країни за відсутність свободи слова та прозорості, а також за непотизм.

68-річний Емомалі Рахмон керує Таджикистаном вже 28 років. Нещодавно з'явилися припущення, що він передасть владу своєму старшому синові Рустаму Емомалі, пише інформагенція dpa.

Таджикистан із понад дев'ятьма мільйонами жителів є однією з найбідніших країн регіону і сильно залежить від грошових переказів родичів з-за кордону.