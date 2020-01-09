У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС

У січні 2020 року російська компанія "Газпром" на 46 відсотків використовувала оплачені транзитні потужності української газотранспортної системи (ГТС). Про це в понеділок, 3 лютого, повідомив директор державного підприємства "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Згідно з оперативними даними, транзит у січні становив 2,548 мільярда кубічних метрів газу. Послуги оплачені з розрахунку 5,518 мільярда кубічних метрів", - написав він.
Раніше Макогон повідомляв, що Росія розраховується за транзит природного газу в повному обсязі з розрахунку 178 мільйонів кубічних метрів на добу, нагадує агенція "Українські новини". А 9 січня "Оператор ГТС України" оцінив втрати від експлуатації російського газопроводу "Турецький потік" у 450 мільйонів доларів на рік недоотриманого доходу.
Загалом 2019 року Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із "Газпромом" на 3,24 відсотка, або на 2,813 мільярда кубометрів до 89,583 мільярда кубометрів порівняно з 2018 роком.
Як повідомлялося, в грудні 2019 року Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", "Оператор ГТС України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.
Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжено після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 мільярдів кубометрів газу, а в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів газу.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Коли добудують "Північний потік-2"?
Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.
Автор: Андрій Гурков, Олена Губар