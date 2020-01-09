 У січні ″Газпром″ лише частково використав оплачені потужності української ГТС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.02.2020

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Економіка

У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС

Упродовж першого місяця поточного року російська компанія "Газпром" використала лише на 46 відсотків оплачені українські транзитні потужності, повідомили в компанії "Оператор ГТС України".

Українська газотранспортна система прокачує менше російського газу

У січні 2020 року російська компанія "Газпром" на 46 відсотків використовувала оплачені транзитні потужності української газотранспортної системи (ГТС). Про це в понеділок, 3 лютого, повідомив директор державного підприємства "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Згідно з оперативними даними, транзит у січні становив 2,548 мільярда кубічних метрів газу. Послуги оплачені з розрахунку 5,518 мільярда кубічних метрів", - написав він.

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Раніше Макогон повідомляв, що Росія розраховується за транзит природного газу в повному обсязі з розрахунку 178 мільйонів кубічних метрів на добу, нагадує агенція "Українські новини". А 9 січня "Оператор ГТС України" оцінив втрати від експлуатації російського газопроводу "Турецький потік" у 450 мільйонів доларів на рік недоотриманого доходу.

Загалом 2019 року Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із "Газпромом" на 3,24 відсотка, або на 2,813 мільярда кубометрів до 89,583 мільярда кубометрів порівняно з 2018 роком.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", "Оператор ГТС України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжено після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 мільярдів кубометрів газу, а в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів газу.

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    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


DW.COM

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

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