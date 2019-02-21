 У Сімферополі поліція відпустила архієпископа ПЦУ Климента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

У Сімферополі поліція відпустила архієпископа ПЦУ Климента

Архієпископа Православної церкви України Климента, раніше затриманого у Сімферополі, відпустили без висунення йому обвинувачень.

Климента відпустили

Климента відпустили

Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України (ПЦУ) Климента, якого затримали вдень у неділю, 3 березня, у Сімферополі співробітники поліції, відпустили без складання протоколу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у соцмережі Twitter, опублікувавши фотографію разом із Климентом.

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Своєю чергою уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на омбудсменку РФ Тетяну Москалькову ввечері у неділю повідомила, що Клименту правоохоронці в анексованому Криму не висунули жодних обвинувачень. "Щойно мені зателефонувала уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що в діях затриманого архієпископа Климента не виявлено жодних порушень", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше у неділю Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної Церкви України Климент в Сімферополі був затриманий і доставлений у відділення поліції. Людмила Денісова пов'язувала затримання Климента із його запланованою поїздкою в СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідування українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовський суд раніше дав дозвіл. Наприкінці січня українська омбудсменка повідомляла, що Гриб у російському СІЗО перебуває на межі життя і смерті.

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