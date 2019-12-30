У Сіднеї зустріли Новий рік масштабним феєрверком попри пожежі в країні

Жителі країн Океанії першими відзначили настання 2020 року. Зустріли Новий рік, зокрема, у Новій Зеландії та Австралії. Спочатку на мості Харбор-Брідж в австралійському Сіднеї приспустили прапори, щоб вшанувати пам'ять жертв масштабних лісових пожеж, які охопили частину країни. Із запізненням у 15 хвилин у небі над містом запалали понад сотня тисяч різноманітних феєрверків.

Як зазначає агенція AFP, біля берега Сіднея зібралися близько мільйона людей. Мер міста Кловер Мур заявив, що до 22:00 за місцевим часом люди пожертвували більше півмільйона доларів на боротьбу з пожежами. Міська влада виступила проти скасування традиційного феєрверку попри заклики до цього від частини суспільства. За словами Мура, святкування Нового року з феєрверком має принести місту більше грошей, а його скасування жодним чином не допомогло б постраждалим від пожеж. Раніше петицію з вимогою скасувати феєрверк у Сіднеї підписали понад 280 тисяч людей.

Феєрверки у Мельбурні

Тим часом у столиці Австралії Канберрі та в західному передмісті Сіднея феєрверки були скасовані через підвищену пожежну небезпеку та екстремальні погодні умови.

Внаслідок вогню у Австралії, який вирує в країні з жовтня, загинули 12 людей, зруйновані понад тисяча будинків. Крім того, за різними оцінками, пожежі також могли забрати життя тисяч коал та інших тварин.

У Гонконгу скасували феєрверки

Тим часом влада Гонконгу, де вже кілька місяців тривають антиурядові протести, вперше за десятиріччя вирішила скасувати традиційний феєрверк у бухті Вікторія через "міркування безпеки". У центрі китайської автономії встановили бетонні блоки. Утім, на вулиці все одно вийшли демонстранти. Вони взялися за руки, утворивши величезні людські ланцюги. Протестувальники заявили, що виходитимуть на вулиці й у 2020 році.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.