У США 30 тисяч людей тестують вакцину від коронавірусу

У США у понеділок, 27 липня, стартувала фінальна стадія наймасштабніших у світі випробувань вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. У тестуванні препарату візьмуть участь 30 тисяч добровольців, повідомила агенція AP. Прототип цієї вакцини розробив Національний інститут охорони здоров'я США спільно з біотехнологічною компанією Moderna.

Пробна вакцинація вже була проведена в Саванні в штаті Джорджія, повідомила компанія Moderna. Волонтери не знатимуть, отримали вони реальну вакцину чи плацебо. Після введення двох доз вчені уважно стежитимуть за тим, яка група добровольців найбільш схильна до захворювання. Особливу увагу приділятимуть жителям тих районів, де вірус продовжує безконтрольно поширюватися.

За останні тижні понад 150 тисяч охочих зареєструвалися на тестування вакцини. "Ці випробування мають пройти серед багатьох поколінь, вони мають бути багатоетнічними та відображати різноманітність населення Сполучених Штатів", - заявив вірусолог з Інституту досліджень раку Фреда Хатчінсона Ларрі Корі.

Улітку та восени тестуватимуть ще кілька вакцин

Влада США має намір проводити власні випробування будь-якої вакцини, яка може згодом використовуватися в країні. Згідно з планами, щомісяця протягом осені відбуватимуться випробування будь-якого перспективного прототипу вакцини, в кожному дослідженні візьмуть участь по 30 тисяч добровольців.

У серпні розпочнеться фінальний етап дослідження вакцини Оксфордського університету, у вересні планується розпочати тестування вакцини компанії Johnson & Johnson, а в жовтні - вакцини компанії Novavax. Також цього літа фармацевтична компанія Pfizer Inc. планує випробувати вакцину за участю 30 тисяч добровольців.

Раніше в Бразилії та в інших сильно постраждалих від коронавірусу країнах розпочалося тестування інших експериментальних вакцин, розроблених Китаєм і Великобританією, зокрема, Оксфордським університетом.