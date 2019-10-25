 У США хочуть стягнути з Boeing 3,9 мільйона доларів штрафу через неякісні запчастини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

У США хочуть стягнути з Boeing 3,9 мільйона доларів штрафу через неякісні запчастини

Авіаційне відомство США хоче стягнути з Boeing штраф у 3,9 мільйона доларів. Причина - встановлення неякісних деталей на 133 своїх літаках. У відомстві стверджують, що компанія знала про проблему.

Модель Boeing 737 MAX

Модель Boeing 737 MAX

Федеральне управління авіації (FAA) планує стягнути з авіавиробника Boeing 3,9 мільйона доларів штрафу за дефектні деталі у свої літаки модельного ряду 737, зокрема у проблемну версію 737 MAX та старішу модель NG (Next Generation), передає агенція dpa.

DW.COM

Симулятори польотів працювали з помилками, тому не могли відтворити деякі умови, зокрема ті, за яких сталися дві авіакатастрофи Boeing 737 MAX, повідомив авіаконцерн. Дефекти були усунуті, запевнили в компанії. (19.05.2019)

На тлі двох аварій літаків моделі 737 MAX авіабудівельний гігант Boeing заявив про рекордні 2,9 мільярда доларів збитків у другому кварталі цього року. (24.07.2019)

У Boeing пообіцяли протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах його літака 737 Max. (03.07.2019)

У FAA заявляють, що у Boeing знали про проблеми  запчастин, оскільки вони не пройшли тест на перевірку якості. "Boeing свідомо подав заяву на остаточну сертифікацію придатності FAA літаків після того, як з'ясувалося, що деталі не можуть бути використані через невдале випробування на міцність", - йдеться в повідомленні регулятора.Крім того, авіавиробнику закидають, що він недостатньо гарантував дотримання стандартів якості продукції своїх постачальників. 

У компанії є 30 днів для оскарження штрафу. У своїй відповіді, компанія заявила, що знає про штраф, але не визнала жодної із заявлених проблем. У Boeing додали, що тісно співпрацюють із своїми клієнтами, щоб виправити помилки.

Авіавиробник запевнив, що у літаках моделі NG вже виправили технічні проблеми. Літаки серії 737 MAX ще повинні пройти відповідні перевірки. У них повинні бути замінені усі необхідні деталі до повторного введення в експуатацію цих літаків, запевнили у компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA. 

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