У США хочуть стягнути з Boeing 3,9 мільйона доларів штрафу через неякісні запчастини

Федеральне управління авіації (FAA) планує стягнути з авіавиробника Boeing 3,9 мільйона доларів штрафу за дефектні деталі у свої літаки модельного ряду 737, зокрема у проблемну версію 737 MAX та старішу модель NG (Next Generation), передає агенція dpa.

У FAA заявляють, що у Boeing знали про проблеми запчастин, оскільки вони не пройшли тест на перевірку якості. "Boeing свідомо подав заяву на остаточну сертифікацію придатності FAA літаків після того, як з'ясувалося, що деталі не можуть бути використані через невдале випробування на міцність", - йдеться в повідомленні регулятора.Крім того, авіавиробнику закидають, що він недостатньо гарантував дотримання стандартів якості продукції своїх постачальників.

У компанії є 30 днів для оскарження штрафу. У своїй відповіді, компанія заявила, що знає про штраф, але не визнала жодної із заявлених проблем. У Boeing додали, що тісно співпрацюють із своїми клієнтами, щоб виправити помилки.

Авіавиробник запевнив, що у літаках моделі NG вже виправили технічні проблеми. Літаки серії 737 MAX ще повинні пройти відповідні перевірки. У них повинні бути замінені усі необхідні деталі до повторного введення в експуатацію цих літаків, запевнили у компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.

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