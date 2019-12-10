 У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули ″шатдауну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули "шатдауну"

Сенат США схвалив бюджет на 2020 рік на 1,4 трильйона доларів. Тепер його має підписати президент Дональд Трамп.

Сенат США схвалив бюджет на 2020 рік на 1,4 трильйона доларів

Сенат США схвалив бюджет на 2020 рік на 1,4 трильйона доларів

Сенат США в четвер, 19 грудня, прийняв федеральний бюджет на 2020 рік. Загальний обсяг витрат, згідно з документом,  склав 1,4 трильйона доларів.

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Після оголошення надзвичайного стану в США президент Дональд Трамп підписав ухвалений у Конгресі федеральний бюджет на цей рік. Демократи обіцяють протидіяти запровадженню надзвичайного стану. (15.02.2019)

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів. (26.03.2019)

Нижня палата Конгресу США подала до суду на президента за запровадження ним режиму надзвичайного стану задля фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу. (06.04.2019)

"Шатдаун" у США буде тимчасово припинено до 15 лютого. За цей час депутати від обох партій мають домовитися щодо потреб охорони кордонів країни, заявив Дональд Трамп. В іншому разі, пригрозив він, "шатдаун" відновиться. (25.01.2019)

Голосування щодо бюджету розділили на дві частини. Перша стосувалась цивільних міністерств, а друга частина передбачала фінансування Пентагону.

Тепер ці два документи має підписати президент США Дональд Трамп. За словами співробітників Білого дому, президент підпише бюджет до кінця дня в п'ятницю, 20 грудня - тоді закінчується поточне фінансування.

Цього року демократи і республіканці заявили, що хочуть уникнути "шатдауну" (припинення фінансування федеральних установ) і таки ухвалили виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Крім того, ухвалений бюджет США передбачає виділення 25 мільйонів доларів на дослідження теми збройного насильства.

Нагадаємо, починаючи з липня 2018 року, Трамп загрожував "шатдауном" в разі, якщо демократи в Конгресі не підтримають законопроєкт про охорону кордонів, що передбачає будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою.

Наприкінці 2018 року він втілив свою погрозу у життя, спровокувавши рекордний "шатдаун" в історії США. Він тривав 35 днів.

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

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