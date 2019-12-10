У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули "шатдауну"

Сенат США в четвер, 19 грудня, прийняв федеральний бюджет на 2020 рік. Загальний обсяг витрат, згідно з документом, склав 1,4 трильйона доларів.
Голосування щодо бюджету розділили на дві частини. Перша стосувалась цивільних міністерств, а друга частина передбачала фінансування Пентагону.
Тепер ці два документи має підписати президент США Дональд Трамп. За словами співробітників Білого дому, президент підпише бюджет до кінця дня в п'ятницю, 20 грудня - тоді закінчується поточне фінансування.
Цього року демократи і республіканці заявили, що хочуть уникнути "шатдауну" (припинення фінансування федеральних установ) і таки ухвалили виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Крім того, ухвалений бюджет США передбачає виділення 25 мільйонів доларів на дослідження теми збройного насильства.
Нагадаємо, починаючи з липня 2018 року, Трамп загрожував "шатдауном" в разі, якщо демократи в Конгресі не підтримають законопроєкт про охорону кордонів, що передбачає будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою.
Наприкінці 2018 року він втілив свою погрозу у життя, спровокувавши рекордний "шатдаун" в історії США. Він тривав 35 днів.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс