У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули "шатдауну"

Сенат США в четвер, 19 грудня, прийняв федеральний бюджет на 2020 рік. Загальний обсяг витрат, згідно з документом, склав 1,4 трильйона доларів.

Голосування щодо бюджету розділили на дві частини. Перша стосувалась цивільних міністерств, а друга частина передбачала фінансування Пентагону.

Тепер ці два документи має підписати президент США Дональд Трамп. За словами співробітників Білого дому, президент підпише бюджет до кінця дня в п'ятницю, 20 грудня - тоді закінчується поточне фінансування.

Цього року демократи і республіканці заявили, що хочуть уникнути "шатдауну" (припинення фінансування федеральних установ) і таки ухвалили виділення 1,4 мільярда доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Крім того, ухвалений бюджет США передбачає виділення 25 мільйонів доларів на дослідження теми збройного насильства.

Нагадаємо, починаючи з липня 2018 року, Трамп загрожував "шатдауном" в разі, якщо демократи в Конгресі не підтримають законопроєкт про охорону кордонів, що передбачає будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою.

Наприкінці 2018 року він втілив свою погрозу у життя, спровокувавши рекордний "шатдаун" в історії США. Він тривав 35 днів.