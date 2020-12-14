У США схвалили пакет стимулювання економіки на 900 мільярдів доларів

Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу у понеділок, 21 грудня, затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.

Як повідомляє інформагенція dpa, цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу.

Зокрема, цей пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу. Ухвалений законопроєкт налічує 5593 сторінки.

Тепер цей документ має підписати чинний президент Дональд Трамп. Раніше в Білому домі заявляли, що законопроєкт буде підписаний.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік. Він передбачає низку санкцій, зокрема проти "Північного потоку - 2" і Туреччини. Дональд Трамп погрожував ветувати цей оборонний бюджет США. Утім, обидві палати Конгресу можуть подолати його вето двома третинами голосів.