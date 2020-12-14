 У США схвалили пакет стимулювання економіки на 900 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

У США схвалили пакет стимулювання економіки на 900 мільярдів доларів

Конгрес США підтримав пакет економічної допомоги на 892 мільярди доларів. Ці гроші підуть на стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Конгрес США затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус

Конгрес США затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус

Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу у понеділок, 21 грудня, затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.

Як повідомляє інформагенція dpa, цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу.

Зокрема, цей пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу. Ухвалений законопроєкт налічує 5593 сторінки.

Тепер цей документ має підписати чинний президент Дональд Трамп. Раніше в Білому домі заявляли, що законопроєкт буде підписаний.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік. Він  передбачає низку санкцій, зокрема проти "Північного потоку - 2" і Туреччини. Дональд Трамп погрожував ветувати цей оборонний бюджет США. Утім, обидві палати Конгресу можуть подолати його вето двома третинами голосів. 

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